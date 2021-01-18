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北台灣郵件作業中心動工 蘇貞昌：平面道路多元規畫
行政院長蘇貞昌今天上午在桃園市龜山區郵政物流園區，主持中華郵政公司北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程動工典禮，該工程將斥資69億元，預定2024年6月完工，蘇貞昌表示，現在物流遠大於人流，郵政公司要把握時代改變、生活方式改變脈絡超前部署，他要求交通部要及早規畫，不能只靠高速公路，而是平面道路多元多流，迎合園區物流、人流發展。
中華郵政公司在桃園市龜山區文信、郵園路打造郵政物流園區，今天北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程動工，蘇貞昌、中華郵政董事長吳宏謀等人出席動工典禮，該中心將整合郵政公司北、桃郵件處理中心及國際進出口郵件業務，處理涵蓋北北基、桃園、新竹及宜花區域，約占國內郵件量70%，並規畫1.2萬坪倉儲空間，該中心預計 2024年6月完工、2025年啟用營運。
蘇貞昌表示，他是與郵差、郵政一起長大，小時候的考試成績單、情書、高考及格及兵單，都靠郵差送達，現代人不大寫信、不靠郵差送達，但現在物流遠大於人，剛公布航空公司因疫情減少，桃機貨運卻創歷史新高，他期待郵政公司務必掌握時代脈絡超前部署，如果郵政有佈局在先，該中心應及早建好、及早動工，不是等到2024年才完工。
蘇貞昌表示，郵政公司全國據點這麼多，人民相信、掌握通路，加上政府這麼大的客戶，他對該中心車位設計不夠不滿意，基於設計一體，未來物流出入動線恐要超前部署，未來該中心和訓練中心人物、物流大發展，交通部要及早規畫上下交流道，只靠高速公路，而是要平面道路多元多流，迎合該園區龐大物流、人流，他對郵政非常期待，並照顧2.4萬郵政員工，希望一起為當年郵政榮光努力。
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