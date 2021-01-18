我失業了！王浩宇再現聲：籲大家出門務必戴口罩

桃園市議員王浩宇被罷免案過關後，王的個人臉書一度局部關閉，限朋友閱讀，昨晚在個人臉書留言，説「是我不夠努力，不怪任何人」。今天中午又在他經營的「我是中壢人」粉團，針對北部某醫院醫護人員新冠肺炎確診，呼籲中壢區民出門務必戴口罩。

「雖然我失業了」，王浩宇用一句簡短的話作為開場白，表示還是要再次提醒大家，上周醫院有疫情爆發，激情過程中造勢、投票等群聚場合非常多，再加上確診護理師曾回到社區診所就醫，社區風險還是存在。

王浩宇表示不論是支持他或反對他的朋友，都希望大家都好好的。因此，拜託中壢人出門務必戴口罩，這真的非常重要，拜託你們了。

在粉專留言的網友多數支持他，一位網友認為不管有沒有投罷免，這都是篇很正向的文，值得按讚，不只中壢人要戴口罩，大家都要。也有網友希望王浩宇趁休息的時候，好好思考下一步與需要改善的地方，相信能重新振作起來。