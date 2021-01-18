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獨／確診隔離逾月提審遭駁 隔天指揮中心放寬出院標準

直播／北部某醫院群聚事件累積4件！陳時中14：00說明疫情

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北部醫院群聚民眾轉鄰近醫院 住院滿床、門診提高2成

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
北部某醫院醫護染疫，爆發群聚感染，有民眾得知此事後，在送醫過程中不願送望該家醫院，導致鄰近醫院急、門診有爆床的現象。桃園市長鄭文燦回應，已協調6家醫院提高門診跟急診的能量。記者陳夢茹／攝影
北部某醫院醫護染疫，爆發群聚感染，有民眾得知此事後，在送醫過程中不願送望該家醫院，導致鄰近醫院急、門診有爆床的現象。桃園市長鄭文燦回應，已協調6家醫院提高門診跟急診的能量。記者陳夢茹／攝影

北部某醫院醫護染疫，爆發群聚感染，目前仍採取「封室不封院」，有民眾得知此事後，在送醫過程中表明不願送往該家醫院，希望轉送其他醫院，導致鄰近醫院急、門診有爆床的現象。對此，桃園市長鄭文燦說，已協調6家醫院提高門診跟急診的能量。

鄭文燦表示，因這段時間採取只出不進的政策，市府衛生局也已協調桃園市境內6家責任醫院，要提高門診以及急診的能量，能夠讓市民就診方便。

鄭文燦說，因為該間醫院目前在門診、急診方面已經大幅的下降，很多醫護人力都在隔離中，為確保市民的健康，6家責任醫院都一致同意提高急診以及門診的能量。

昨天有民眾表示，晚間出車禍，原本就近要送到該間醫院，但聽說醫院傳出群聚感染，因此有向救護人員表示不想該醫院。對此消防局回應，若不是危急個案，且民眾要求的醫院屬轄區責任醫院，基本上仍會尊重民眾的選擇。

鄰近幾家醫院出現急診、住院滿床的狀況。有醫院院方指出，門、急診及住院病患皆增加約2成，院方坦白說，的確病患有變多，醫護的工作時間也會加長，難免會有加班狀況，但都還是醫護人力都足夠的。

鄭文燦回應，在疫情之初，已和11家責任醫院進行聯防機制，包括調查病床醫護人力、防疫裝備，另外，現在也提供更多的防疫物資給醫院，門、急診能量是足夠的。

鄭文燦 衛生局 疫情

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