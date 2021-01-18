竹市動保園區一周年 林智堅親任「認養大使」

新竹市動物保護教育園區改造開放今日滿周年，期間認養率達5成，已替362隻貓狗找到新家；市長林智堅今訪視並擔任一日「毛小孩認養大使」，一隻獨眼虎斑貓在他懷裡撒嬌，讓他直呼「超療癒」，也邀民眾「以認養代替購買」，給流浪動物一個溫暖的家。

為擔任襯職認養大使，林智堅特別拜訪貓舍、犬舍，多數貓咪懶洋洋睡覺並不領情，但招牌浪貓「獨眼虎斑」特地來到他懷裡撒嬌，林智堅也帶了伴手禮肉乾拜訪兩隻流浪狗「狗狗」及「斑斑」，在保育員悉心照顧下，浪犬都已從剛進園的害怕焦慮轉為安定親人。

動保所保育員介紹，流浪毛小孩過去都有段令人憐惜的小故事，例如8個月大的獨眼虎斑貓個性親人，特別喜歡對第一次見面的人撒嬌，被園區暱稱為「呼噜機器」，但牠曾因受傷而失去左眼，比起健全的貓咪更不易被領養。

「狗狗」今年7歲，原先被一對老夫妻疼愛照顧，直到最近老先生過世、老婦人也住進安養院，才經社會處通報收容至動保園區。但主人的離去讓狗狗常常難過得縮在角落，但個性依舊乖巧不輕易吠叫，令人心疼。

林智堅表示，全新的動保園區從動物需求出發的設計，提供貓狗良好的的居住環境，有大草皮、X光及超音波掃描機、保暖器具等，呼籲民眾多來參觀新竹市動保園區、認養動物，一起愛護毛小孩，讓竹市成為一座友善動物的城市。

動保所表示，為幫動物找到好主人，除了年滿20歲，認養前民眾須先完成飼主責任教育課程，了解飼養寵物的基本知識與責任，再經過一周讓民眾慎重思考、避免因一時衝動而飼養，通過審核後就能認養毛小孩，園區也會持續電訪以了解動物狀況。