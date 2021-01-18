快訊

周玉蔻再爆案856身分 徐巧芯酸：中央記者會改至錄音室

竹市動保園區一周年 林智堅親任「認養大使」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市動物保護教育園區改造開放今日滿周年，林智堅今訪視並擔任一日「毛小孩認養大使」。圖／新竹市政府提供
新竹市動物保護教育園區改造開放今日滿周年，林智堅今訪視並擔任一日「毛小孩認養大使」。圖／新竹市政府提供

新竹市動物保護教育園區改造開放今日滿周年，期間認養率達5成，已替362隻貓狗找到新家；市長林智堅今訪視並擔任一日「毛小孩認養大使」，一隻獨眼虎斑貓在他懷裡撒嬌，讓他直呼「超療癒」，也邀民眾「以認養代替購買」，給流浪動物一個溫暖的家。

為擔任襯職認養大使，林智堅特別拜訪貓舍、犬舍，多數貓咪懶洋洋睡覺並不領情，但招牌浪貓「獨眼虎斑」特地來到他懷裡撒嬌，林智堅也帶了伴手禮肉乾拜訪兩隻流浪狗「狗狗」及「斑斑」，在保育員悉心照顧下，浪犬都已從剛進園的害怕焦慮轉為安定親人。

動保所保育員介紹，流浪毛小孩過去都有段令人憐惜的小故事，例如8個月大的獨眼虎斑貓個性親人，特別喜歡對第一次見面的人撒嬌，被園區暱稱為「呼噜機器」，但牠曾因受傷而失去左眼，比起健全的貓咪更不易被領養。

「狗狗」今年7歲，原先被一對老夫妻疼愛照顧，直到最近老先生過世、老婦人也住進安養院，才經社會處通報收容至動保園區。但主人的離去讓狗狗常常難過得縮在角落，但個性依舊乖巧不輕易吠叫，令人心疼。

林智堅表示，全新的動保園區從動物需求出發的設計，提供貓狗良好的的居住環境，有大草皮、X光及超音波掃描機、保暖器具等，呼籲民眾多來參觀新竹市動保園區、認養動物，一起愛護毛小孩，讓竹市成為一座友善動物的城市。

動保所表示，為幫動物找到好主人，除了年滿20歲，認養前民眾須先完成飼主責任教育課程，了解飼養寵物的基本知識與責任，再經過一周讓民眾慎重思考、避免因一時衝動而飼養，通過審核後就能認養毛小孩，園區也會持續電訪以了解動物狀況。

產發處長張力可表示，目前竹市動保園區持續跟轄內動物保護協會合作，今年度將走入校園宣導動保觀念，活動辦理超過60場次，動保園區目前也開放各界預約參觀導覽。

新竹市動物保護教育園區改造開放今日滿周年，林智堅今訪視並擔任一日「毛小孩認養大使」。圖／新竹市政府提供
新竹市動物保護教育園區改造開放今日滿周年，林智堅今訪視並擔任一日「毛小孩認養大使」。圖／新竹市政府提供

認養 林智堅 毛小孩

延伸閱讀

東門城廣場兩次改造 林智堅與建築師邱文傑開箱3亮點

林智堅訪竹市「西市仔」 鞦韆塗鴉、樓梯天際線好吸睛

香山高中馨岳樓啟用 林智堅訪湖畔教室「玻璃屋」

陽明、交通將併校 林智堅：盼攜手提升竹市生技醫療

相關新聞

竹縣十大交通建設 新豐、竹東、新埔3工程獲中央補助

新竹縣政府推動十大交通建設，建設範圍涵蓋縣內13鄉鎮，其中針對新豐、竹東和新埔等3項急需的道路改善工程，為避免等待中央核...

竹市動保園區一周年 林智堅親任「認養大使」

新竹市動物保護教育園區改造開放今日滿周年，期間認養率達5成，已替362隻貓狗找到新家；市長林智堅今訪視並擔任一日「毛小孩...

因應疫情 竹縣取消全縣性柑桔展售及新埔花燈踩街

受到新冠肺炎疫情影響，新竹縣政府今天宣佈取消原訂本月底將舉辦的全縣柑桔故鄉展售活動，每年元宵節前後舉辦的新埔花燈迎天穿踩...

科技執法1天取締南苗三角公園違停40件 竹南火車站跟進

苗栗市南苗三角公園周邊科技執法違規停車自動偵測系統元旦上路，警方統計1月1日至10日平均每天違規件數為40件，對照該系統...

竹市東門城2次改造 開箱3亮點

新竹市東門城「迎曦門」有近200年歷史，周邊環境歷經兩次大改造，市長林智堅昨邀建築師邱文傑帶路「開箱」改造3亮點。邱文傑...

苗栗火車站 城鎮之心展新貌

前瞻基礎建設「城鎮之心」苗栗火車站東、西站及環境再造計畫完工在望，規畫5大景觀分區到位，火車站門戶展現新風貌，尤其夜間燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。