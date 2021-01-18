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因應疫情 竹縣取消全縣性柑桔展售及新埔花燈踩街

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
今年新埔花燈迎天穿踩街活動確定取消，靜態的花燈及地景藝術等裝置仍照舊，圖為去年新埔花燈展示。聯合報系資料照
今年新埔花燈迎天穿踩街活動確定取消，靜態的花燈及地景藝術等裝置仍照舊，圖為去年新埔花燈展示。聯合報系資料照

受到新冠肺炎疫情影響，新竹縣政府今天宣佈取消原訂本月底將舉辦的全縣柑桔故鄉展售活動，每年元宵節前後舉辦的新埔花燈迎天穿踩街活動也確定取消，靜態的花燈及地景藝術等裝置仍照舊，屆時主燈將會放在新竣工的古蹟新埔潘屋前草坪。

新竹縣政府上周即宣布停辦室外500人以上，室內100人以上的集會活動，包括縣府與附屬機關的大型尾牙皆停辦，而原定21日在縣府1樓大廳舉辦的桶柑評鑑活動，則改在該鄉隆聖宮對面的富興老街戶外進行。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，全台約五成的桶柑都產自峨眉鄉，為了降低疫情對農民生計影響，桶柑評鑑活動改在戶外舉行，而本周末23、24日2天的峨眉桶柑節，因在戶外將照常舉行，只取消24日早上群聚效應較大的峨眉湖健行活動以及228連假的桶柑路跑。

寶山鄉農會也將取消每年舉辦的橘子路跑活動；本周末的柑橘和茶花展售活動，同樣因在戶外舉辦，將照常舉行，將做好相關防疫措施。

至於新埔花燈迎天穿活動中的踩街活動，每年都吸引近千人參加，今年因應疫情，新埔鎮長林保祿說，已經取消動態踩街活動，但靜態展示照舊，屆時主燈會放在新竣工的古蹟新埔潘屋前草坪，另外8個社區花燈車及其他小型花燈將放在新埔藝文廣場旁的花海區內。

另外，原訂227白天為踩街活動造勢而舉辦的千人健走活動，將正常舉行，但會視實際參與人數，分2到3批放行，同日晚間的「前夜祭」室內音樂會則取消不辦。

受到新冠肺炎疫情影響，新竹縣政府今天宣佈取消原訂本月底將舉辦的全縣柑桔故鄉展售活動。圖／新竹縣政府提供
受到新冠肺炎疫情影響，新竹縣政府今天宣佈取消原訂本月底將舉辦的全縣柑桔故鄉展售活動。圖／新竹縣政府提供

花燈 疫情 新竹

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