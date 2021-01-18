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竹縣十大交通建設 新豐、竹東、新埔3工程獲中央補助
新竹縣政府推動十大交通建設，建設範圍涵蓋縣內13鄉鎮，其中針對新豐、竹東和新埔等3項急需的道路改善工程，為避免等待中央核准補助的期程過長，主動先以縣府補助款方式提案，節省程序時間，經縣府團隊努力，3項工程規畫案在去年底獲得中央核定補助，預計今年完成規畫作業後，可提早進入設計和發包階段。
縣府工務處指出，獲核准補助工程為「新豐鄉台61線與台15線銜接道路擴寬改善工程」、「台68線接竹東東峰路新闢工程」及「新埔鎮褒忠路道路拓寬工程」。
其中，台61線和台15線為新豐鄉最主要幹道，兩條幹道間的銜接道路車流量也相當大，但現有路幅最窄只有6米寬，雙向會車不易，尖峰時段交通壅塞，工程計畫將全長965公尺的銜接路段拓寬至20米，預計工程費0.71億元、用地徵收和地上物拆遷補償約2.08億元，總建設經費約2.79億元，規畫作業去年已啟動，預計今年完成。
台68線接竹東東峰路新闢工程則預計從台68線東向盡頭和台3線交會處，往南新闢一條和122線平行的道路，全長2.2公里，路寬15公尺，工程和用地總經費約7億元，解決五峰鄉主要道路縣道122線每逢假日就塞車的困境。
新埔鎮褒忠路為縣道117線的部分路段，往北銜接義民路可往湖口新竹工業區，往南接自強南、北路，可通往新竹科學園區，車流量大，工程預計將全長1370公尺現況僅兩車道、路寬約9公尺的道路，拓寬至18公尺，並改善褒忠大橋限重20噸的限制，工程費約6.22億元，用地徵收和拆遷補償約1.08億元，總經費約7.3億元。
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