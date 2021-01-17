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防長期占用 桃園八德楓樹腳公園停車格2月1日起將採付費制

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區楓樹腳公園曾因停車格被長期占用，市府交通局這周會勘完畢，預計將從2月1日開始，周一到周五早上8點至晚上6點採使用者付費，每小時20元。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區楓樹腳公園曾因停車格被長期占用，市府交通局這周會勘完畢，預計將從2月1日開始，周一到周五早上8點至晚上6點採使用者付費，每小時20元。記者陳夢茹／攝影

桃園市路邊停車格有2萬2千個，其中9千個免費，免費停車格常長期被占用，其中八德楓樹腳公園因停車位無法周轉民眾抱怨連連，建議改為收費；桃園市交通局本周會勘完畢，預計2月1日開始周一到周五早上8點至晚上6點採使用者付費，每小時20元。

免費停車格常遇長期占用問題，交通局指出，最嚴重地區為八德和青埔，但占用車位無法拖吊或取締，難以解決，決定陸續在各區推動收費制。

位於八德區的楓樹腳公園設有便民停車格，長期被附近居民當作私人停車場，讓真正要使用者沒有車位可停，痛批沒有公德心；有人建議乾脆採付費制，使用者付費比較公平。

市府交通局表示，楓樹腳公園有43席停車格，目前未收費，確十許多車久停，導致停車週轉率不佳，這周會勘完畢，將由交通局派遣開單員，預計2月1日開始進行收費管理；收費時間為每周一到周五早上8點到晚上6點，每小時20元，晚上6點後開放停車不收費，另停車格出入周遭會同步畫設紅線，避免有臨停車輛擋住車格。

交通局說，其他區域陸續也會推行付費制，不過像大園區等近郊區域，停車格使用沒有都市圈頻繁，只要長期占用不嚴重，不會突然改成收費制，免得徒增居民的負擔。

停車場

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