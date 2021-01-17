婦人煮湯忘關瓦斯急攔巡邏員警 所長騎車助返家關火

桃園市八德區15日下午有名婦人在馬路上奔跑，攔下巡邏員警，表示車輛塞在車陣中，但家中瓦斯疑忘記關，還在煮著熱湯，警方趕緊騎警用機車載婦人返家，在意外發生前及時阻止。

八德警分局廣興派出所長袁英傑、警員邱淑慎15日下午4點20分時行經新興路與廣興路口，突然有名約50歲的邱姓婦人迎面跑來，攔下巡邏中的員警，急忙表示家中瓦斯疑忘記關，但汽車塞在車陣中無法馬上趕回家。

袁英傑評估事態急迫，騎警用機車載邱姓婦人返回位於興豐路附近住處，邱婦回到住家廚房，果然瓦斯爐上還在煮著熱湯，所幸及時關上瓦斯，避免危害發生。

據了解邱婦與她丈夫下午4點開車前往桃園區工地上班，行經廣興路時突然想到家中瓦斯爐未關火，但因廣興路部分路段在施工，又值下班時間車流較大，才會攔車請警方協助。

邱婦說，幸好有警方幫忙，縮短趕返住家時間，才得以防止災害發生，非常感謝警方的積極協助，下次出門會注意檢查瓦斯，避免發生意外。