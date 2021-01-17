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她傳承記憶中味道 「笠馬下炒肉」客家小炒制霸全國

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」主廚劉雪玲好手藝，客家小炒受好評。記者范榮達／攝影
苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」主廚劉雪玲好手藝，客家小炒受好評。記者范榮達／攝影

苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」傳承笠馬（斗笠）下的炒肉味道，追求食材的古早味，客家小炒的香氣、湯汁滲入糯米飯，創新又不失本質，昨天在客委會第1屆「2020客家小炒全國爭霸賽」，征服評審的味蕾，拿下客家小炒盟主。

阿戊嫂的店在三灣鄉五穀廟旁，主廚劉雪玲的好手藝早就揚名，先後於2014年客家溫馨團圓年菜比賽社會組、2016年北區客家美食料理比賽及2010年客家筵席料理比賽非職業組等比賽冠軍，編著客庄媽媽傳家菜食譜，還擔任客家美食節目顧問，贏得「客家一姐」的封號，昨天再度在客家小炒全國爭霸賽脫穎而出。

52歲劉雪玲耳濡目染，國中畢業就接觸客家美食，尤其喜愛米食，她說，奪冠的客家小炒取名「笠馬下的炒肉」，發想源自記憶，早期農村社會，一天農事結束回家，還戴著斗笠走進家門，迎面而來是家人準備的客家小炒的香氣，也是幸福的感覺，「笠馬下的炒肉」承襲古早味，喚醒客家人勤儉持家的精神。

她認為客家小炒爭霸賽可以脫穎而出的關鍵，沒有多添加調味，盡量追求食材原始味道，湯汁及香氣融入糯米飯，並以粽子的形式呈現，賽前沒有想到會得名，是希望傳承記憶，讓世界看見客家小炒。

劉雪玲平日工作，「阿戊嫂的店」只有假日供應2、300顆紅糟肉圓，桌餐只接受預約，且是無菜單料理，依當天食材出菜，其中冠軍客家小炒「笠馬下的炒肉」，可以吃得到，並非專為比賽設計的菜色，專線電話0928-973697。

苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」以「笠馬下的炒肉」，昨在客委會第1屆「2020客家小炒全國爭霸賽」冠軍。圖／劉雪玲提供
苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」以「笠馬下的炒肉」，昨在客委會第1屆「2020客家小炒全國爭霸賽」冠軍。圖／劉雪玲提供
苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」以「笠馬下的炒肉」，昨天在客委會第1屆「2020客家小炒全國爭霸賽」冠軍。圖／劉雪玲提供
苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」以「笠馬下的炒肉」，昨天在客委會第1屆「2020客家小炒全國爭霸賽」冠軍。圖／劉雪玲提供

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