桃園市表揚好人好事運動協會新任理事長趙子良積極送愛

桃園市表揚好人好事運動協會第10屆理事長就職典禮，卸任理事長吳正宗在市長鄭文燦監交下將印信交給新任理事長趙子良。新任理事長趙子良表示，今年桃園市表揚好人好事運動協會將於31日上午11點至下午4點在南崁高中針對蘆竹區中低收入、低收入、獨居老人寒冬送暖。

市長鄭文燦在交接典禮中特別表彰高壽100歲創會長林財乞樂善好施，期望藉由表彰自發性投入社會義行義舉之人，建立愛與祥和的社會。

交接典禮今天中午在皇家葳庭會館舉行，包括市長鄭文燦、立委鄭運鵬等人與會。桃園市表揚好人好事運動協會民國83年由創會長林財乞先生創立，林創會長今天也到場傳承整個行善理念。

新任理事長趙子良為富域事業董事長，熱心公益，積極參與各項慈善活動，創立玄濟慈善功德會關懷弱勢、濟貧救苦、急難救助不遺餘力。趙子良說，當選桃園市表揚好人好事代表運動協會理事長，將再帶領熱心公益志同道合者一起行善，發揮更大善的力量，更歡迎社會大衆、公司行號共襄盛舉。

他表示，感謝桃園市表揚好人好事運動協會歷任理事長的努力，除表揚好人好事代表外，更投入急難救助、關懷弱勢、寒冬送暖、捐贈復康巴士等社會公益活動，未來將繼續秉持協會「揚善」、「扶弱」宗旨，讓溫暖與愛能擴及桃園市的各個角落。