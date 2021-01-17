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「全球貿易凍結」台灣無畏拚外銷 提高銷量、帶動收益

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
台灣茂谷柑果形亮麗艷橘色，果肉纖維細緻、甜美多汁且耐貯藏。農委會主委陳吉仲（後排右二）、立委劉建國（後排右三）今天至雲林斗六嘉東合作農場啟動外銷。記者陳苡葳／攝影
台灣茂谷柑果形亮麗艷橘色，果肉纖維細緻、甜美多汁且耐貯藏。農委會主委陳吉仲（後排右二）、立委劉建國（後排右三）今天至雲林斗六嘉東合作農場啟動外銷。記者陳苡葳／攝影

農糧署統計，國內109、110年期茂谷柑可收穫面積1797公頃，預估產量為3萬多公噸，較上年期減產3%。農糧署表示，本年期茂谷柑受旱季影響，小果多，不過寒流反倒助攻果實轉色、拉升甜度。由於拚外銷可帶動國產水果價格，近三年茂谷柑出口量逐年成長，農委會陳吉仲今天說，未來希望將外銷數量目標訂在總產量十分之一，藉提高銷量帶動整體收益。

國內茂谷柑主產區包括台中占31%、雲林占29%、嘉義占19%、新竹占12%、苗栗占6%等。近年農糧署透過試驗改良場所及大專院校等專家學者成立「技術服務團」，輔導農民提升栽培管理技術、推動產銷履歷制度。

農糧署表示，台灣茂谷柑在最適合的氣候風土條件下，搭配農友精湛栽培技術，所生產的優質茂谷柑皮薄、果形亮麗艷橘色，果肉纖維細緻、甜美多汁且耐貯藏。

本年成熟期逢低溫，茂谷柑轉色更完整、糖度明顯提升，風味極佳，加上營養價值高，整體產況穩定，價格維持往年水準。

據農糧署資料顯示，茂谷柑出口數量自2018年766公噸、2019年1080公噸成長至2020年1536公噸，主要銷往中國大陸、香港、加拿大等市場。

陳吉仲指出，今年全球貿易受新冠肺炎疫情影響甚鉅，包括各地區港口封港、貨櫃停留時程拉長致使流通速率不高、消費量能下降等，外銷量雖較上年期減少49%，不過農委會祭出部分海運運費補助持續拚外銷，至本月15日止已外銷41.71公噸。

茂谷柑今年整體產況不錯，價格維持往年水準，農委會主委陳吉仲（右三）、立委劉建國（右一）等人今天至雲林斗六嘉東合作農場啟動外銷。記者陳苡葳／攝影
茂谷柑今年整體產況不錯，價格維持往年水準，農委會主委陳吉仲（右三）、立委劉建國（右一）等人今天至雲林斗六嘉東合作農場啟動外銷。記者陳苡葳／攝影
109、110年期茂谷柑受旱季影響、小果多，不過入冬後連續幾波寒流反倒助攻果實轉色、甜度拉升。記者陳苡葳／攝影
109、110年期茂谷柑受旱季影響、小果多，不過入冬後連續幾波寒流反倒助攻果實轉色、甜度拉升。記者陳苡葳／攝影
農糧署邀集專家學者成立技術服務團，輔導茂谷柑農提升栽培管理技術、推動產銷履歷制度。記者陳苡葳／攝影
農糧署邀集專家學者成立技術服務團，輔導茂谷柑農提升栽培管理技術、推動產銷履歷制度。記者陳苡葳／攝影

農糧署 農委會 陳吉仲

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