自來水公司20日施工 苗栗縣9100戶停水11個小時

台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，辦理分區計量管網及漏水調查計畫，苑裡鎮0105山腳小區水量計埋設工程，苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、西湖鄉部分區域約9100戶， 1月20日上午9點至晚上8點停水11個小時，水公司籲請用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。

停水範圍包括苑裡鎮除上館里、南勢里、玉田里、石鎮里外，及通霄鎮 、西湖鄉二湖村、三湖村、四湖村、湖東村、金獅村，後龍鎮中和里、南港里、福寧里、龍坑里。

水公司第三區處指出，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生，水公司客服專線「1910」。