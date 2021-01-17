快訊

母確診「七採陽」超崩潰 兒曝一家隔離過程：慘到不行

友人呼男子巴掌？法醫高大成聚餐爆糾紛 記者查證被掛電話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疏解20年塞車窘境 竹縣竹43-1瓶頸路段要拓寬

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹43-1線曾進行局部拓寬，卻有不到十分之一的路段「卡」在民宅和邊坡間，成為道路瓶頸，上下班車輛行經至車道減縮處就減速回堵。圖／新竹縣政府提供
竹43-1線曾進行局部拓寬，卻有不到十分之一的路段「卡」在民宅和邊坡間，成為道路瓶頸，上下班車輛行經至車道減縮處就減速回堵。圖／新竹縣政府提供

新竹北埔、峨眉兩鄉通往新竹科學園區的重要交通要道竹43-1線曾進行局部拓寬，卻有不到十分之一的路段「卡」在民宅和邊坡間，成為道路瓶頸，上下班車輛行經至車道減縮處就減速回堵，園區上班族怨聲不斷。縣府指出，已爭取到中央近千萬補助，要破解長久以來的塞車窘境，預計今年中發包施工，年底前完工通車。

縣府工務處表示，竹43-1線北接竹43線連絡寶山鄉及新竹科學園區，往南銜接台3線峨眉鄉石井村，是峨眉、北埔兩鄉通往科學園區及竹市區的重要道路，也是遊客前往峨眉獅山風景區的必經之路。

竹43-1線全長2.2公里，約2公里都能夠雙向通車，僅1K720米至1K920米處約200公尺路段因故未拓寬，路幅僅4.5米，造成會車困難，成為廣大園區上班族痛點路段。

工務處指出，經爭取內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」，去年底獲中央994.6萬元補助，加上縣府、峨眉鄉公所各負擔132.2萬元、總工程費達1259萬元，將規畫該路段道路拓寬及整體改善工程。

工務處表示，施工項目包括瓶頸路段增加道路寬度2.5公尺、打除既有邊坡砌石擋土牆在拓寬後新設擋土設施200公尺、排水設施及護欄改善、道路景觀美化等，完工後將可提供用路人安全及高品質的服務。

新竹 上班族 北埔

延伸閱讀

薪情直直落 近9成上班族喊轉職

竹縣去年度租金補貼還剩187戶 1月18日起開放申請

竹縣將投入5000萬 改善3鄉鎮市河川及區域排水功能

竹縣消防分隊長賴啟莊服務40年 退休前募千顆住警器

相關新聞

疏解20年塞車窘境 竹縣竹43-1瓶頸路段要拓寬

新竹縣北埔、峨眉兩鄉通往新竹科學園區的重要交通要道竹43-1線曾進行局部拓寬，卻有不到十分之一的路段「卡」在民宅和邊坡間...

1.8億元「城鎮之心」完工在望 苗栗火車站展新風貌

前瞻基礎建設「城鎮之心」苗栗火車站東、西站及環境再造計畫，1.8億元工程完工在望，規畫5大景觀分區到位，火車站門戶展現新...

租金補貼不無小補 苗栗縣265戶名額明天起申請

2020年度租金補貼第2次申請，1月18日到2月5日受理，苗栗縣名額265戶，家庭成員所得標準從平均每人每月1萬8582...

竹縣古蹟 235歲新埔潘屋修復完工

新竹縣定古蹟新埔潘屋有235年歷史，歷經2年修復工程，完整重現客家建築工藝與歷史場景，昨天舉行完工典禮，將由家族營運開放...

桃園魅力金三角免費遊 1周千人報名

搶春節國旅商機，桃園市觀光旅遊局9日推出入住桃園旅宿免費1日遊升級版，與4家旅行社合作桃園魅力金三角旅遊，3月1日前提供...

鄉親鄉情／張詠翔 將急救帶上救護車

桃園市消防局第1大隊三民分隊隊員張詠翔致力專業救護，將多名失去呼吸心跳的患者從鬼門關拉回，還曾1年內協助4名孕婦接生，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。