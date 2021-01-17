疏解20年塞車窘境 竹縣竹43-1瓶頸路段要拓寬

新竹縣北埔、峨眉兩鄉通往新竹科學園區的重要交通要道竹43-1線曾進行局部拓寬，卻有不到十分之一的路段「卡」在民宅和邊坡間，成為道路瓶頸，上下班車輛行經至車道減縮處就減速回堵，園區上班族怨聲不斷。縣府指出，已爭取到中央近千萬補助，要破解長久以來的塞車窘境，預計今年中發包施工，年底前完工通車。

縣府工務處表示，竹43-1線北接竹43線連絡寶山鄉及新竹科學園區，往南銜接台3線峨眉鄉石井村，是峨眉、北埔兩鄉通往科學園區及竹市區的重要道路，也是遊客前往峨眉獅山風景區的必經之路。

竹43-1線全長2.2公里，約2公里都能夠雙向通車，僅1K720米至1K920米處約200公尺路段因故未拓寬，路幅僅4.5米，造成會車困難，成為廣大園區上班族痛點路段。

工務處指出，經爭取內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」，去年底獲中央994.6萬元補助，加上縣府、峨眉鄉公所各負擔132.2萬元、總工程費達1259萬元，將規畫該路段道路拓寬及整體改善工程。

工務處表示，施工項目包括瓶頸路段增加道路寬度2.5公尺、打除既有邊坡砌石擋土牆在拓寬後新設擋土設施200公尺、排水設施及護欄改善、道路景觀美化等，完工後將可提供用路人安全及高品質的服務。