1.8億元「城鎮之心」完工在望 苗栗火車站展新風貌

前瞻基礎建設「城鎮之心」苗栗火車站東、西站及環境再造計畫，1.8億元工程完工在望，規畫5大景觀分區到位，火車站門戶展現新風貌，尤其夜間燈光妝點更顯迷人，鐵路旁2公里的無障礙綠廊直達熱門景點功維敘隧道，期許重新活化車站周邊，提升遊客造訪意願。

苗栗火車站東站過去人車動線紊亂，西站機車停放亂象，影響民眾觀感，「城鎮之心」以苗栗火車站為核心，重塑舊火車站空間，強化火車站意象，改善後部分民眾改觀，縣府水利處長楊明鐃說，工程歷經2次變更設計，經費從2.5億元，減縮到1.8億元，目前完工但有些項目需要改善，縣府還沒有完成驗收。

水利處指出，「城鎮之心」規畫5大景觀分區，其中，東站廣場0.7公頃，增加綠化數量、計程車與自用車分流、增設自行車租賃站、站前門戶意象改善；西站廣場1公頃，交通動線重新規畫、計程車與自用車分流、增設自行車租賃站、增設戶外表演舞台。