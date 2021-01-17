租金補貼不無小補 苗栗縣265戶名額明天起申請

2020年度租金補貼第2次申請，1月18日到2月5日受理，苗栗縣名額265戶，家庭成員所得標準從平均每人每月1萬8582元，放寬到3萬0970元，每個月租金補貼2600元或3000元，租屋族要把握機會。

內政部整併租金補貼，及協助單身婚育租金補貼試辦方案的補貼對象，2020年度租金補助「擴大辦理、名額加倍、資格放寬」，苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，苗栗縣租金補貼戶數從以往420戶增加到994戶，第1次申請核定729戶，第2次申請還有265戶名額。

此外，家庭成員所得標準從平均每人每月1萬8582元，放寬到3萬0970元，均無自有住宅，均未接受其他住宅補貼，每人動產限額22萬5000元，家庭不動產限額530萬元等， 第1次申請且合格者，不要再提出申請，合格者未滿40歲且單身每月租金補貼2600元，40歲以上或未單身者3000元。

工商發展處指出，相關申請條件及規定，可至營建署網站http://www.cpami.gov.tw「住宅補貼專區」查詢，專區線上申辦，或洽專線02-77298003；如無法上網者，也可以向工商發展處公用事業科、原住民族事務中心原住民經建課、鄉鎮市公所索取書面申請書。