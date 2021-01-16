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歷史建築「大湖警察署署長宿舍」 文觀局22日辦說明會

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣歷史建築「大湖警察署署長宿舍」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣歷史建築「大湖警察署署長宿舍」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局辦理歷史建築「大湖警察署署長宿舍」調查研究及修復再利用計畫，22日將在大湖警分局辦理說明會，邀地方各機關團體、居民一同參與，提供相關意見做為辦理修復工程的意見參考，更詳實呈現這幢日式宿舍的歷史風貌。

苗栗文化觀光局指出，大湖警察署署長宿舍位於大湖鄉明湖村，2018年3月公告為苗栗縣歷史建築，這幢宿舍興建之初就作為大湖地區的警察署長宿舍使用，宿舍的興建與日治時期大湖警察體系、民生日常的管理有緊密的關聯性，也見證了大湖的警政制度與歷史發展；這處建築物依文獻記載為判任官甲種官舍，建築物也保留了和洋折衷時期的日式官舍建築風格，現況保存完整。

文觀局文化資產科表示，為守護歷史文化資產，縣府委託顧問公司辦理大湖警察署署長宿舍調查研究及修復再利用計畫，依文化資產保存法規定，22日在大湖警分局會議室舉辦修復及再利用計畫階段成果說明會。

文觀局長林彥甫表示，文化資產的活化與再利用，除了需有專家學者的調查與建議，也需要與地方管理及使用機關、居民溝通與協調，這次說明會將針對「大湖警察署署長宿舍」的日常管理維護方式說明，使管理單位可更了解管理流程，共同維護歷史建築的保存，並透過意見交流彙結居民對這幢歷史建築的記憶，為大湖地區警政歷史留下見證，未來辦理修復工程時，更能詳實呈現這幢日式宿舍的歷史風貌。

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