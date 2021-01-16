桃園推魅力金三角免費一日遊 短短1周吸千人報名

農曆過年搶國旅商機，桃園市觀光旅遊局延續去年推出入住桃園旅宿，送免費一日遊熱潮，9日起再推免費一日遊升級版，與4家旅行社合作推出「桃園魅力金三角旅遊」，到3月1日前提供2萬個名額，帶遊客1天內玩遍機場、青埔及特色景點等3大桃園魅力亮點，短短1周有1116人報名，已44團、375人出團，希望再創桃園旅遊新話題。

桃園市政府去年下半年推出免費一日遊方案，市府觀旅局統計，共1萬3457人次報名參與，規畫的8條旅遊路線，又以楊梅線、龍潭線及新屋線最熱門，6成以上旅客有額外消費，帶來周邊效益，桃園旅宿業者也受惠，不少遊客看中有免費遊程而來入住。

市府觀旅局長楊勝評說，去年免費一日遊規畫8條固定遊程，今年以魅力金三角概念再推免費一日遊，由於活動時間只有2個月，因此找來4家旅行社合作，除了限定到青埔、機場遊玩之外，第3個點交由旅行社安排，這4家旅行社都具品牌知名度，也有一定帶隊活力，相信玩法更不同，若選擇2月份春節疏運孝親專案入住桃園，一樣適用。

桃園魅力金三角旅遊行程都包含機場、青埔商圈及1處桃園特色景點，有旅行社規畫早上帶旅客逛大溪老街，接著專車接駁往桃園國際機場免稅店採買，購物完畢則搭乘機場捷運前往高鐵桃園站，可就近逛青埔地區的華泰名品城、置地廣場，也可以優惠價加購Xpark水族館門票，吃喝玩樂一網打盡，包套遊程也特別吸引家庭揪團來報名。