鹽酥雞店老闆超暖心 醫院外現炸雞排送醫護

北部一間醫院醫護情侶相繼染疫，不少民眾替在前線工作的醫護加油力挺，該間醫院連日來也收到不少店家、單位送上飲料、食物打氣，桃園中壢1家鹹酥雞店老闆昨晚更直接將攤車開往院區現炸雞排，請警衛人員轉交熱騰騰的雞排給值班醫護，讓院方人員直呼暖心！該鹹酥雞店老闆也霸氣地說，周一到周六會持續送炸物，為醫護加油！

該間醫院昨晚在臉書發文，提到有鹹酥雞店老闆直接將攤車開到醫院旁，從晚上9點開始現炸炸物，就是為了讓值班醫護熱騰騰的雞排，直呼「老闆真的帥到爆！」發文內容也提及周五是夜市最熱門的時段，但該店老闆不做生意，來挺醫護，「難怪台灣防疫第一、暖心第一」，貼文也出照片，老闆現炸後，更貼心將一份份雞排裝袋保溫。

院方發文感謝鹹酥雞店老闆的暖舉，也讓不少網友看了感動，紛紛留言「謝謝老闆，辛苦您了。也謝謝第一線的醫護人員，辛苦了」、「陳記超好吃的！老闆太感人啦」、「施比受更有福，老闆好大心」，也有人感謝醫護守護，是台灣人的英雄。