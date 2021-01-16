頭份國中寒冬送暖 協和慈善基金會攜手企業社團獻愛心

苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動，縣長妻子蔡麗卿號召惠光獅子會挹注物資響應，還有扶輪社、民意代表和學校共襄盛舉，會場安排義診、義剪、按摩紓壓及弱勢就業媒介，現場動員女童軍協助發送低收入及弱勢家庭民生物資，在歲末寒冬之際，讓弱勢族群感受到社會的一股暖流。

協和慈善基金會成立近20年，行善未曾間斷，且長期發送獨居老人愛心便當，每年歲末寒冬也提供公益行善平台，結合企業、組織、醫院、學校和民間社團舉辦寒冬送暖，為低收入戶家庭點燃溫暖火把，吸引社會各界響應。