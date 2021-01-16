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頭份國中寒冬送暖 協和慈善基金會攜手企業社團獻愛心

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動，縣長妻子蔡麗卿號召惠光獅子會挹注物資響應，還有扶輪社、民意代表和學校共襄盛舉，會場安排義診、義剪、按摩紓壓及弱勢就業媒介，現場動員女童軍協助發送低收入及弱勢家庭民生物資，在歲末寒冬之際，讓弱勢族群感受到社會的一股暖流。

協和慈善基金會成立近20年，行善未曾間斷，且長期發送獨居老人愛心便當，每年歲末寒冬也提供公益行善平台，結合企業、組織、醫院、學校和民間社團舉辦寒冬送暖，為低收入戶家庭點燃溫暖火把，吸引社會各界響應。

今天的寒冬送暖活動匯集社會各界愛心，呈現「為善最樂」的活動主軸；協和基金會董事長林光清頒感謝狀感謝出錢出力單位，他強調事業競爭在所難免，長久以來有起有落，有壓力也有挑戰，但最終都能迎刃而解，他深信這是做公益受老天眷顧的結果，祝福大家揮別鬱悶的一年，在新年「牛轉乾坤」。

苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動。圖／苗栗縣政府提供

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