聽新聞
test
0:00 / 0:00
頭份國中寒冬送暖 協和慈善基金會攜手企業社團獻愛心
苗栗縣協和慈善基金會今天攜手企業與民間社團在頭份國中擴大舉辦寒冬送暖活動，縣長妻子蔡麗卿號召惠光獅子會挹注物資響應，還有扶輪社、民意代表和學校共襄盛舉，會場安排義診、義剪、按摩紓壓及弱勢就業媒介，現場動員女童軍協助發送低收入及弱勢家庭民生物資，在歲末寒冬之際，讓弱勢族群感受到社會的一股暖流。
協和慈善基金會成立近20年，行善未曾間斷，且長期發送獨居老人愛心便當，每年歲末寒冬也提供公益行善平台，結合企業、組織、醫院、學校和民間社團舉辦寒冬送暖，為低收入戶家庭點燃溫暖火把，吸引社會各界響應。
今天的寒冬送暖活動匯集社會各界愛心，呈現「為善最樂」的活動主軸；協和基金會董事長林光清頒感謝狀感謝出錢出力單位，他強調事業競爭在所難免，長久以來有起有落，有壓力也有挑戰，但最終都能迎刃而解，他深信這是做公益受老天眷顧的結果，祝福大家揮別鬱悶的一年，在新年「牛轉乾坤」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言