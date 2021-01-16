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苗栗第3座親子公園春節開放有變數 縣府：全力趕工

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣第3座親子公園以農業特色為主題，期盼提供海線通霄、苑裡地區鄉親及親子一處優質的遊憩環境。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第3座親子公園以農業特色為主題，期盼提供海線通霄、苑裡地區鄉親及親子一處優質的遊憩環境。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府在苑裡鎮打造的縣內第三座親子公園爭取春節前完工，但因疫情緣故，部分遊具設備進口出現延遲，縣府正設法趕工，期盼能如期開放，縣府水利處目前並以「苑裡」、「稻禾」、「灣麗」3個名稱辦理命名票選；這座親子公園以在地農業特色為主題，期盼未來提供海線通霄、苑裡地區鄉親及親子一處優質的休憩環境。

縣府2019年元月在苗栗市打造完成縣內第一座「貓貍喵親子公園」，去年3月在竹南鎮又完成「獅山親子公園」，分別呈現海洋風情及火炎山的主題造型，大受親子歡迎，尤其夏日開放戲水消暑設施，人潮更是爆棚。

縣府指出，縣內第三座親子公園規畫在國立苑裡高中旁設置，經費3000萬元，用地面積0.77公頃，其中用在遊戲場部分約0.32公頃，其他規畫包括草坪、停車場等，公園主題以在地農業為特色規畫，設置遊樂設施包括農舍煙囪滑梯、天空隧道、樹屋遊戲場、樹屋廊道、斗笠攀爬網、田鼠大冒險、戲沙桌、平台戲沙區等遊戲及地景設施。

縣府水利處長楊明鐃表示，苑裡鎮的親子公園已近完工階段，但園內的一些遊具設施如鞦韆等，原先規畫由大陸採購，但因疫情影響，目前要轉從歐洲進口，公園竣工時間出現變數，能不能在春節前開放還很難說，水利處正設法加緊趕工。

縣府為苑裡的親子公園辦命名票選，時間至18日止，屆時獲選名稱將在公園內設立銘牌，水利處歡迎民眾把握最後機會參與票選。網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtB7n6oxzbMFQPCunFru8plqAO0HUxOHkXmr_xvJilKGSN3Q/viewform

苗栗縣第3座親子公園以農業特色為主題，期盼提供海線通霄、苑裡地區鄉親及親子一處優質的遊憩環境。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第3座親子公園以農業特色為主題，期盼提供海線通霄、苑裡地區鄉親及親子一處優質的遊憩環境。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第3座親子公園以農業特色為主題，期盼提供海線通霄、苑裡地區鄉親及親子一處優質的遊憩環境。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第3座親子公園以農業特色為主題，期盼提供海線通霄、苑裡地區鄉親及親子一處優質的遊憩環境。圖／苗栗縣政府提供

親子 疫情 春節

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