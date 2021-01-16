桃園市春節垃圾清運表出爐 大年初一到初四停收垃圾

農曆新年將到來，桃園市環保局規畫2月4日展開環境清潔周，動員2千多名清潔隊員加班服務市民清理家園，另也公布春節清運規畫，小年夜、除夕當天加班收垃圾，大年初一至初四循往例停收垃圾，讓清潔隊員好好休息，大年初五各區清潔隊就會提早收假清垃圾，大年初六也會加班清運，大年初七（2月18日）全桃園市恢復正常清運。

市府環保局指出，過年前家家戶戶大掃除、除舊布新，2月10日小年夜雖逢周三原本停收垃圾以及11日除夕當日，各區清潔隊這2天都會加班清運垃圾，當天會從早上9點起清運一趟至收完為止（夜間停收）；2月12日初一至15日初四為期4天停收；2月16日初五，各區清潔隊提早收假，從早上9點起清運一趟至收完為止（夜間停收）；2月17日初六開工，雖又碰上周三停收垃圾，但清潔隊將加班，依正常清運時間加強清運。

另提醒民眾注意，復興區清運時間為2月12日初一、13日初二、15日初四及16日初五等4天停收，2月11日除夕及14日初三則從早上8點起清運一趟至收完為止（夜間停收）。

市府環保局指出，家中若有大型的廢棄物或家具須協助載運，可先與當地清潔隊聯絡，安排適當時段由清潔隊專車前往清運，各清潔隊受理預約清運截止時間多數是2月8日傍晚5點前，受理案件將會在2月10日前完成清運，保持過年期間的環境整潔。