竹縣府辦「唱客家歌學講客家話」 不再只會唱客家本色

新竹縣是客家大縣，縣府致力推動客語和客家文化，文化局近日邀請金曲獎入圍歌手邱廉欽擔任講師，舉辦「唱客家歌學講客家話」活動，縣長楊文科與縣府同仁一同參與，藉由音律唱客語歌學習客語，增進客語學習興趣，未來視成效將擴大辦規畫持續辦理。

楊文科表示，為打造竹縣優質客語環境，文化局邀請歌手邱廉欽，他也是2018年新竹縣客家新曲獎第一名，鼓勵年輕一代客語創作歌手，透過軟實力將客語推廣給更多族群。

此次活動教的唱客家歌曲「行過」，由邱廉欽作曲、黃瑋傑作詞，歌詞描述異鄉遊子對家鄉懷念，在吉他與鋼琴優美旋律伴奏下，讓眾人先熟悉歌曲旋律，接著一句一句教學歌詞客語唸法，用音樂節奏潛移默化記憶客語，讓不會說客語的人也能共樂。

邱廉欽說，他是竹北在地客家人，從小看著父母在市場工作，但也只學會了「商用客語」，從職能治療師轉換跑道為全能音樂家後，不太會說客語的他，一邊學客語一邊作音樂，接著創作起客家⾳樂，第一張專輯更意外入圍⾦曲獎，也讓家人從不認同態度轉為驕傲，他也期望透過創作客家⾳樂，把母語撿回來，聽者可以跟著唱，不再只會唱「客家本色」，讓客語繼續傳承下去。

在課程中邱廉欽除分享客語海陸腔以及四縣腔簡單版的念法，也教學唱歌前的發聲練習， 讓大家不僅學到客語的各式唸法，還學會了暖嗓，相當實用。