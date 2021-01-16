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竹縣去年度租金補貼還剩187戶 1月18日起開放申請
為減輕無力購屋的家庭及小資族的租屋負擔，內政部擴大推動住宅補貼租金補貼，新竹縣政府表示，新竹縣109年度獲核定租金補貼共1120戶，第一梯次已受理933戶，剩下的187戶自 1月18日起至2月5日開放第2梯次申請，歡迎符合條件的民眾把握機會申請。
縣長楊文科說，租金補貼經核定後將自核定函核發當月或次月起，按月補貼，補貼期間為1年12期，符合條件單身已成年未滿40歲，每月最高補貼租金3200元；已滿40歲以上單身或非單身者，每月最高補貼租金4000元。
產發處表示，歡迎符合資格民眾在受理期間採線上申請方式，請上內政部建置住宅補貼線上申請網站( https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline )連結提出申請並備妥及上傳相關應檢附文件。
另外，也可親自到新竹縣政府產業發展處都市設計審議科申請；或以郵寄掛號申請，地址為新竹縣竹北市光明六路10號，收件單位為新竹縣政府產業發展處。洽詢電話(03)5518101轉6185、6187、6188。
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