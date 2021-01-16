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竹縣將投入5000萬 改善3鄉鎮市河川及區域排水功能

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府在去年度前瞻基礎建設計畫水與安全「執行績效」獲全國第2名，「維護管理工作執行情形」獲得非直轄市第1名。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府在去年度前瞻基礎建設計畫水與安全「執行績效」獲全國第2名，「維護管理工作執行情形」獲得非直轄市第1名。圖／新竹縣政府提供

新竹縣改善河川及區域排水成效獲得中央肯定，寶山鄉、竹北市、芎林鄉3鄉鎮市分別獲得核定3項相關工程，總經費達5528.1萬元，縣長楊文科表示，縣府將扮演好監督角色，待中央正式公文通知後，會立即函請相關公所依規定辦理工程發包事宜，讓工程順利發包開工，如期如質完工

楊文科表示，縣府在去年度前瞻基礎建設計畫水與安全「執行績效」獲全國第2名，「維護管理工作執行情形」獲得非直轄市第1名，經濟部補助縣市管河川及區域排水整體改善計畫應急工程2000萬元，將挹注在竹北市與芎林鄉2項排水應急工程。

工務處表示，此次獲核定補助3項工程，其中寶山鄉公所提報的「水尾溝(寶1-1排水)斷面11-12護岸改善應急工程」，位於寶山鄉雙新村河岸，改善總經費2964萬元，中央補助2311.9萬元、地方分擔652.1萬元。

施工內容包含改善束縮河道，提升防洪標準，新建砌石護岸長度380公尺，高度5公尺，原河寬為5至9公尺，工程計畫河寬約11至13公尺，預估改善淹水面積2公頃，運用生態友善措施，營造多孔隙環境補償生物棲地，同時達到宣洩10年重現期距洪水量，且25年洪水位不溢堤的保護標準。

另2項改善應急工程為竹北市公所提報「豆子埔溪幹線護岸改善應急工程」，總經費1064.1萬元，中央補助830萬、地方分擔234.1萬，將改善豆子埔溪永興橋以西的護岸；芎林鄉公所提報的「改善崁下幹線護岸應急工程」，總經費1500萬元，中央補助1170萬元、地方分擔330萬元。

護岸 北市 楊文科

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