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斥資33億元桃園地院新院區將啟用 內部巨型法庭先曝光

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園地院新院區位於正光路888號，大門前的白色球狀裝置藝術，以鏤空狀象徵耳廓，代表法官傾聽兩造意見，以公平正義判決。記者曾健祐／攝影
桃園地院新院區位於正光路888號，大門前的白色球狀裝置藝術，以鏤空狀象徵耳廓，代表法官傾聽兩造意見，以公平正義判決。記者曾健祐／攝影

斥資33億元、總樓地板面積達9萬3600多坪的桃園地方法院新院區將落成，其中硬體設備、量體面積都是司法機關之最，桃院包括院長在內共136名法官，新院區辦公室均各獨立1間，1月底起舊院區、桃園及中壢簡易庭將陸續搬遷，法院提醒民眾依收到通知到所載指定地點開庭，以免混淆。

桃院舊院區1973年啟用至今近50年，設備老舊不勘，加上案件暴增成長，早就不敷使用；新院區位於正光路888號，包括地上10層、地下2層的辦公大樓，地上6層、地下2層的檔案政大樓，以及地上7層、地下2層的法官職務宿舍，總樓地板面積高達9萬3600多坪。

新院區位置坐北朝南，整體以綠建築設計，周圍以植栽、土坡營造公園化環境，檔證大樓與職務宿舍前另闢有景觀蓄水池，辦公大樓內部分別有北中庭、南中庭，中空格局方便採光，一進大廳兩處巨大迴廊樓梯連接2樓，具備氣派、肅穆之感。

院區內公共藝術以「司法革新、明德至善」為題，盼改革從人民角度，實現公平正義，其中「明德至善」取自四書《大學》中「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」。

另外，1樓包括聯合服務中心、民事執行處，2樓新增至26個刑事法庭，並設有國民法官專用的大法庭，4樓包括民事庭、行政訴訟庭、少年法庭及家事法庭共有25間法庭，5樓則有少年輔導室、治療室及調查保護室與諮商室。

7至10樓包括各法官室、院長室、行政庭長室以及書記官辦公室；法官辦公室採1人1間，格局長方形，除配置獨立沙發、冰箱及衣櫃等，為方便法官長時間閱卷、寫判決，辦公桌也特別採購可電動升降款式，配合不同人身形或使用習慣，另設有視聽教室、大禮堂可容納全場籃球場、羽毛球場。

桃園地院指出，民事執行處、桃園簡易庭在1月23日、24日搬遷，並於25日啟用，另刑事庭、行政科室，中壢簡易庭的少年法庭、家事法庭及調查保護室，則在1月30日、31日搬遷，2月1日啟用，僅剩下中壢簡易庭留在原址；近期民眾依收到通知書上的時間、位置到指定地點開庭或洽公。

一進大廳兩處巨大迴廊樓梯連接2樓。記者曾健祐／攝影
一進大廳兩處巨大迴廊樓梯連接2樓。記者曾健祐／攝影
新院區設有大法庭，因應之後國民法官審理之用。記者曾健祐／攝影
新院區設有大法庭，因應之後國民法官審理之用。記者曾健祐／攝影
新院區設有大法庭，因應之後國民法官審理之用。記者曾健祐／攝影
新院區設有大法庭，因應之後國民法官審理之用。記者曾健祐／攝影
新院區旁還有黨證大樓（左）、法官職務宿舍（右）。記者曾健祐／攝影
新院區旁還有黨證大樓（左）、法官職務宿舍（右）。記者曾健祐／攝影
新院區內有2個中庭，方便採光。記者曾健祐／攝影
新院區內有2個中庭，方便採光。記者曾健祐／攝影
新院區設有大法庭，因應之後國民法官審理之用。記者曾健祐／攝影
新院區設有大法庭，因應之後國民法官審理之用。記者曾健祐／攝影

司法 宿舍 綠建築

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