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罷王前夕合體催票　領銜人唐平榮：父親血尿原本無法來

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
罷王發起人唐平榮表示，自己的父親今天中午突然血尿，現在在長庚急診等待病房中，本來沒辦法參加。記者高宇震／攝影
罷王發起人唐平榮表示，自己的父親今天中午突然血尿，現在在長庚急診等待病房中，本來沒辦法參加。記者高宇震／攝影

桃園市議員王浩宇罷免案明天投票國民黨桃園市黨部今晚6點半到9點，在中壢中正公園天幕廣場舉行「罷王團結之夜」，晚間8點半許罷王團體結束健走宣傳活動後也抵達會場，雙方人馬合體催票，現場近千人響應。

罷王型動領銜人唐平榮表示，自己是生長在中壢40年的中壢子弟，去年6月起努力到現在，「明天就看中壢鄉親了」，他說，自己的父親今天中午突然血尿，現在在長庚急診等待病房中，本來沒辦法參加，但父親跟他說，「今天最後一哩路非常重要，有什麼事情媽媽會扛下來，明天投完票再回去看他」，父親也很抱歉他的那一票明天沒辦法投下來，但他說，相信中壢會多一萬票。

非常感謝里長邱仁德及罷王團隊志工們，在罷免第一二階段完成通過三萬多份連署；也感謝在地國民黨好朋友私底下支持，第二階段連署有許多立委、議員幫忙收連署書，才能這麼快達成，但他們不居功、不主導，因為他們知道罷王團體是一群公民團體，這次是台灣第一次罷免直轄市議員的成案，中壢明天一定要創造歷史。

他也向全體中壢市民呼籲，不管明天天氣如何，一定要相信政府的防疫措施，也叫身旁的朋友不要浪費手中神聖的一票，戴上口罩、出門投票。

罷王團體晚間8點半許來到「罷王團結之夜」會場，與國民黨合體催票。記者高宇震／攝影
罷王團體晚間8點半許來到「罷王團結之夜」會場，與國民黨合體催票。記者高宇震／攝影

罷免 投票 國民黨

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