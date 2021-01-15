陳學聖將王浩宇比喻為蠍子 天性就是刺人

國民黨桃園市黨部今上6點半到9點，在中壢中正公園天幕廣場舉行「罷王團結之夜」。國民黨籍前立委陳學聖講了一個牛載蠍子渡河的故事，將中壢市民比喻為「牛」，王浩宇是「蠍子」，表示蠍子的天性就是「刺人」，呼籲民眾明天將他和萊豬一起下架。

陳學聖說，2014年王浩宇剛選上桃園市議員時，常來他的服務處吃便當，大家都覺得他很年輕就選上議員，是中壢未來的希望，把他當自己的弟弟、兒子照顧，不過有天他突然翻臉，在網上攻擊他，自己一直想不懂。

陳說，小時候讀過一個故事，有隻毒蠍子想過河，讓牛載著牠過河，沒想到快到岸邊時牛感覺背上很痛，「是蠍子在刺牠」，牛問蠍子為何要刺牠，蠍子說，「你願意送我過來是因為你很慈悲，但我刺你是我的天性」，大家懂我講的意思嗎？中壢所有鄉親好朋友就是那隻牛，苦幹實幹，都希望這個社會好，但王浩宇就是那隻蠍子，就是會刺你。