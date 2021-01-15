罷王團結之夜中壢中正公園舉行 預估2千人到場

桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，罷王總部今晚7點以繞行中壢市區健走的方式催票；國民黨桃園市黨部晚間6點半也舉辦「罷王團結之夜」，邀請多名國民黨人士助講，罷王團體預計8點抵達會場合體催票。由於近日疫情升溫晚會採小規模舉行，採實名制入場和要求參與民眾全程配戴口罩。市議員梁為超表示，預計今晚將會有近2000人到場響應。

國民黨桃園市黨部今晚舉辦「罷王團結之夜」，今晚6點半到9點在中壢區中美路中正公園（天幕-桐花廣場）舉行，包括國民黨桃園市黨部主委邱奕勝、黃國園黨主委蔡忠誠、立法院黨團總召林為洲、首席副書記長鄭麗文、黨團書記長林奕華、國民黨在地立委魯明哲、呂玉玲、萬美玲、張育美，不分區的李貴敏、李德維、葉毓蘭以及洪孟楷，台北市議員羅智強、前立委陳學聖、孫大千及國民黨中壢區市議員等，都將出席活動。

「罷王投票就是明天」，國民黨籍市議員梁為超表示，國民黨桃園市黨部除了發簡訊通知支持者明天記得前往投票，國民黨立委魯明哲與同黨市議員，14、15日買下地方電台96檔廣告，近日也頻頻在FB、IG粉專發文催票，呼籲民眾出門投下罷免王浩宇同意票。