罷王發起人唐平榮參拜仁海宮 祈求明投票順利

桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，罷王發起人唐平榮今天下午4點，與總部志工一同前往中壢仁海宮參拜，向媽祖祈求明天投開票過程能夠順利。唐平榮表示，仍擔心疫情升溫影響投票率，但盡人事聽天命，政府以較上次罷韓更高的規格防疫，呼籲民眾可以放心投票。

近期爆出的本土病例，許多罷王的支持者也擔心影響投票，唐平榮強調，總部立場就是遵照指揮中心與市府的規定，提醒中壢選民明天口罩戴好，攜帶身分證、投票通知單、印章，踴躍投票。

對於罷免案的成敗，唐平榮表示「盡人事、聽天命」，八個月前開始籌備罷免案時，就一直相信中壢選民會做出正確的決定，期待中壢選民明天不論天氣好壞，都能「封宇無阻」的去投票，也求媽祖保佑1月16日能讓中壢「倒宇天光」，掃除不適格的議員，一起寫下中壢的光榮歷史。

另外，針對近期有民眾向總部反映，沒有收到投票通知單，甚至向里長索取投票通知單遭拒。唐平榮強調，相信中壢各里里長都會嚴守行政中立，但民眾反映所提供的相關資料，會在投票後轉交給主管機關。