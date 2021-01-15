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電台喜慶20週年 空中義賣桌曆送愛育幼院

中央社 / 苗栗縣15日電

苗栗大漢之音廣播電台喜迎20歲生日，發行2021紀念桌曆結合慈善義賣，今天將義賣所得新台幣11萬餘元，全數捐贈苗栗縣聖方濟育幼院，發揮傳播媒體關懷在地、公益精神。

大漢之音台長陳裕美表示，電台成立於民國91年，為迎接開台20週年慶，推出關懷地方系列活動，首波發行2021紀念桌曆，邀請客籍歌手徐千舜繪製可愛插畫，以愛客家、愛地球、愛孩子等主題，串起每個幸福月。

陳裕美指出，紀念桌曆自去年底透過主持人廣播空中傳情，匯集聽友等各界愛心進行義賣，每本售價新台幣250元，共賣出418本，義賣所得連同聽友樂捐善款，所得11萬1350元全數捐作公益，善盡企業媒體的社會責任。

電台匯集聽友愛心，今天將愛心款項捐贈苗栗縣聖方濟育幼院；聖方濟育幼院主任徐燕萍指出，院內目前安置12名失依或受虐兒，感謝大漢之音寒冬送暖，在更多愛心經費支援下，院生得以接受更專業服務，例如遊戲治療、藝術治療、課業輔導、復健服務以及生活照護等，給孩子一個安穩的避風港。

義賣 愛心 育幼院

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