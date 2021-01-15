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上機車駕訓班補助1300元 桃竹苗今年祭2千個名額

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
公路總局鼓勵民眾考機車駕照前上駕訓班，提供每人1300元補助，今年補助期限到11月30日。記者張裕珍／攝影
公路總局鼓勵民眾考機車駕照前上駕訓班，提供每人1300元補助，今年補助期限到11月30日。記者張裕珍／攝影

公路總局鼓勵民眾考機車駕照前上駕訓班提供每人1300元補助，由於桃竹苗地區去年1900個名額9月就用罄，桃市府加碼500個名額，公路總局今年增額補助至2千個，桃市府交通局也允諾加碼協助。桃園國泰駕訓班去年7月投入普重駕訓班行列，學員多為大學生，「不少是父母逼來的」，孩子都是寶，希望完整訓練再考照，上路更安全。

在新竹區監理所與轄下監理站輔導下，桃竹苗地區駕訓班已有10家增設普通重型機車駕訓班，桃園5家、竹市2家與竹縣與苗縣各1家，普重駕訓班收費標準落在2800元至3700元，交通部公路總局今年延續補助方案，每人補助1300元，受理至11月30日。

國泰駕訓班主任劉文政說，普通重型機車駕訓班原則1班招收1期學生，以寒暑假為旺季，去年暑假最多1期招了56名學生，多以大學生或剛滿18歲高中生為主，經過學術科訓練，有9成學員1次就考到駕照，若未能過關，駕訓班也會持續輔導到考到照為止。

「傳統認為會開車、騎車就好，其實都欠缺正確用路觀念！」劉文政也提到，尤其考機車駕照，很多人認為根本不需要上駕訓班，到外面找空地練習就好，但駕訓班能提供完整觀念與技術訓練，現在父母生的少，更希望孩子能扎根正確觀念，確保安全。

公路總局駕駛人管理科長林正郎、桃園監理站長黃成民說，今年一樣規定在11月30日前內參加駕訓班普通重機車訓練並考取駕照的民眾，每人可獲1300元訓練費用補助，監理站會持續輔導增加駕訓班選擇，有業者就與大學合作，提供包車到班上課服務。

駕訓班 駕照 監理站

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