台灣政治道德標準分水嶺 江啟臣籲中壢人明罷免王浩宇

桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨主席江啟臣與國民黨智庫副董連勝文今天合體拍宣傳影片，呼籲中壢人要踴躍投票。江表示，明天中壢人的一票，不只是一個議員去留，更是台灣政治道德標準分水嶺，「中壢人加油，台灣加油」。

連勝文表示，這次罷免王浩宇投票的門檻真的非常高，可能王當選票數的5倍都不見得會成功，再加上天氣可能會寒冷與防疫考量，再再讓這次民眾行使罷免投票，產生非常大的困難。

連勝文呼籲中壢人，對罷王案不管要投贊成或反對票，行使公民權，這樣子再囂張、惡劣的政治人物，才會懂得收斂，才會真正知道誰是「人民的主人」。江啟臣也說，只有勇敢站出來投票，才能讓政黨重視人民的意見，尊重人民的感受。

江啟臣與連勝文在影片開頭，也以一連串問句為中壢人複習王浩宇過去言行，質疑將萊客多巴胺戲謔講成賽德克巴萊，汙蔑原住民族的人是誰？誰汙衊大賣場，說牛肉都含萊劑？褻瀆宗教的人是誰？自行宣布疫情結束，亂報疫情的人是誰？

江啟臣與連勝文也提到，罵民進黨敗類又加入民進黨，嘴巴說不要身體又很老實的是誰？消費議長的人是誰？每一個問題都劍指王浩宇。