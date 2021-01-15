濃濃眷村味！馬祖新村「民宿」開幕　桃園市民享優惠

桃園市中壢區馬祖新村「馬村隱園民宿」今天揭牌開幕，民宿客廳內使用藤椅、橡木沙發、舊式轉盤電話等木製、古風家具，牆上掛有蔣經國畫像，蘋果綠色窗戶搭配印有眷村鐵窗花圖案的窗簾，屋頂挑高4米5、使用台灣橡木，從客廳到房間聞得到淡淡木香味，再打上藝術燈，原汁原味呈現眷村家庭溫馨氛圍，還能品嘗眷村佳餚，讓入住遊客感受眷村風情。

馬祖新村為桃園市保存最完整的三大眷村之一，建於1956年，於2004登錄為歷史建築，原住戶搬離10年後，由文化局接手活化積極推動成立「馬祖新村眷村文創園區」，市府長期投入各項保存、活化工作，提供文創產業進駐、辦理文創特展使用、規畫職人村進駐、文創影視育成基地等文化保存活化工作。

馬村隱園民宿占地近80坪，院子內綠意盎然，是野餐與戶外休閒活動的好去處；走入平房瓦厝建築的民宿內，有3種房型可供選擇，分別是馬村房 (2人、床鋪型)、隱園房 (4人、通鋪型)、蘭楊房 (2人、床鋪型)；附設餐廳、廚房及一間大坪數衛浴，舊式復古磁磚與現代文藝簡約風的搭配，讓旅客更可以放鬆享受渡假的好時光。

早餐提供眷村蔥油餅、古早味厚皮蛋餅，午晚餐可到附近的李記眷村小館品嘗牛肉麵。另外，民宿也保留了古巷、古井等特色場域，讓旅客彷彿穿越時空，成為當年眷村生活中的一份子。

馬村隱園民宿今天開幕，採包棟方式，平日(2人)每晚2950元起，桃園市民優惠100元。歡迎民眾相約來住一晚，細細品味有別於制式化飯店的老房子，逛逛全台最美的眷村馬祖新村，深入了解眷村當年的老故事。

活動詳細資訊請至桃園市政府文化局官網(http://culture.tycg.gov.tw/)或馬祖新村眷村文創園區Facebook粉絲團