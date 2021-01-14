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明年再捐1台！桃市里長聯誼總會長王金榮慨捐復康巴士
桃園市里長聯誼總會長王金榮創業有成，並積極投入公共事務，現也擔任蘆竹區新莊里長造福鄉梓，他得知市府有募集復康巴士需求，主動聯繫以個人名字捐贈1輛復康巴士，市府社會局今天舉行交車捐贈儀式，市長鄭文燦親自出席，肯定王人緣好、做事正派，更是名愛心企業家，王金榮今天致詞時也霸氣地說「明年要再捐1台復巴！」
鄭文燦說，王金榮退伍後在生產被動元件的日商公司當基層技術員，不到30歲就創立大毅科技股份有限公司，還曾獲得青年創業楷模的殊榮，不只事業有成，王也先後擔任國際獅子會300G2區總監、國際獅子會台灣總會總監議會議長、國際獅子會台灣總會理事長、臺灣更生保護會與觀護協會理監事等，貢獻所長也很熱心公共事務。
鄭文燦提到，升格前桃園復康巴士數量為90輛，目前陸續增加到183輛，但領有身心障礙手冊市民有8萬7千餘人，每月出勤約2萬6千趟次，需求量仍不斷上升，因此市府繼續募集，希望能達到200輛復康巴士的營運量能，讓桃園身心障礙服務更加完善。
市府社會局長鄭貴華說，市府除了需要新增車輛投入營運，2017年起也針對車齡逾8年或里程逾20萬公里的老舊車輛先行停駛並進行汰換，因此目前亟需新車，藉由王金榮總會長的善心捐贈，希望能拋磚引玉鼓勵更多有餘力的企業和民眾捐贈復康巴士，讓身障朋友有更多可使用的復康巴士，更便於走出戶外參與社會活動。
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