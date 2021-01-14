台商群組瘋傳便宜日租套房廣告 桃園民代憂疫情破口

農曆春節將近，不少台商要回台過年，但防疫旅館房間不足，桃園市議員余信憲近日接獲許多台商陳情，原來是台商群組最近瘋傳有桃園租屋業者提供低於市價的短租套房，地點遍及桃園、中壢與蘆竹區，廣告還大打「現省3萬」，他憂心短租套房為非法場域，依規不能收居家檢疫者，業者大肆宣傳不是吸金詐騙，恐淪為桃園防疫破口。

市府觀旅局指出，短租業者並未經嚴格把關，是否落實防疫措施存有疑慮，因春節返鄉需求，許多套房出租業者將房間轉做短期租賃供不特定對象居家檢疫使用，已違反旅館業管理規則，依規定可罰10至50萬元，請業者勿以身試法，市府也將加強查緝。

余信憲接獲台商陳情，提供多張業者提供短租套房的廣告宣傳圖片，內容稱將提供較市價便宜的防疫短租套房，提供給中國返台的台商進行居家檢疫，地點遍及桃園市桃園、中壢與蘆竹區，廣告還提及可以用人民幣來付款，並可用微信來聯繫訂房。

「短租套房不能收居家檢疫的旅客！」余說，依照中央流行疫情指揮中心規定，居家檢疫者若無法落實1人1戶，只能入住防疫旅館或集中檢疫所，但業者大肆行銷，此舉不是吸金詐騙，就是成為桃園新的防疫破口，呼籲桃市府加強稽查，打擊不法。

市府觀旅局強調，市府核定的防疫旅館是經過各單位共同輔導，從訂房接待、送餐服務、垃圾處理、房間消毒及緊急狀況處理等均有主責單位負責並有詳盡的SOP指引，但短租業者並未經嚴格把關，未能確實落實防疫措施，請民眾應入住合格防疫旅館。

觀旅局也說明，明天（15日）起，中央針對入境旅客強化居家檢疫措施，要求旅客除依原規定檢附COVID19核酸檢驗報告外，另須出示返台後之檢疫居所證明，並以防疫旅宿、集中檢疫為原則，旅客應詳實申報健康資訊並配合居家檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙或填寫不實者，最高可罰15萬元，旅客如已進入社區且違反居家檢疫規定，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，可處10到100萬元罰鍰。