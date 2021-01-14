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溫水游泳池鍋爐恐產生一氧化碳 桃園將全面抽驗防中毒

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
消防到游泳池抽驗是否有一氧化碳濃度。圖／消防提供
消防到游泳池抽驗是否有一氧化碳濃度。圖／消防提供

寒流接連來襲，仍有不少民眾有冬泳習慣，但低溫影響更有賴鍋爐加熱，日前台南傳出游泳池一氧化碳中毒24人送醫，桃園市消防局第一大隊今針對轄內3家游泳池稽查，抽驗現場一氧化碳濃度均為零，也要求業者自主檢查設備，以免因老舊燃燒不完全產生一氧化碳造成意外。

第一大隊長賴志忠表示，台南市泳池意外主因是鍋爐使用天然氣為燃料，現場環境不通風，燃燒不完全產生一氧化碳，才造成人員一氧化碳中毒。

賴表示，為避免類似意外發生，到游泳池檢視場使用的鍋爐環境，是否容易蓄積一氧化碳，並以五用氣體偵測器逐一檢測現場一氧化碳濃度，再要求業者應自主檢查鍋爐設備。

賴指出，今天到威尼斯SPA溫水游泳池、雙和運動事業有限公司，以及GYM桃園國強分公司等3間游泳池抽驗，測得一氧化碳濃度皆為零，均未發現不合格。

而除了今抽查的3間游泳池外，也將全面清查一大隊轄內其餘6間溫水游泳池，提醒業者注意環境通風及建議安裝一氧化碳警報器，以保障現場員工及消費者安全。

消防到游泳池抽驗是否有一氧化碳濃度。圖／消防提供
消防到游泳池抽驗是否有一氧化碳濃度。圖／消防提供

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