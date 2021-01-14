苗栗監理站18日起標售普通重機、自用拖車號牌

新竹區監理所苗栗監理站1月18日上午9時至1月20日上午9時，將在監理服務網辦理普通重型機車及自用拖車號牌標售，這次標售的號牌普通重機為NLY-0001至NLY-9999、自用拖車HAC-0801至HAC-1000的第1、2及3級號牌首次公開競標，監理站歡迎民眾參考利用。

苗栗監理站表示，這次競標牌照號碼依級別與底價金額區分，機車第1級為牌照號碼4個數字全數相同者，包括 1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999共8組，底價3000元。

第2級為號牌號碼兩對數字相同（後兩位號碼較前兩位號碼大者）或順位者，包括1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、8899、5678、6789共29組，底價2000元；第3級為第1、2級之外的自選號牌，底價也是2000元。

自用拖車這次標售號牌HAC-0801至HAC-1000，其中第1、2級都無，標售部分為第1、2級之外的第3級自選號牌，底價3000元。