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與消防女婿聊天後 岳父隔天就捐4百萬高階救護車
119消防節前夕，新竹縣湖口消防分隊收到一份大禮，一輛要價400萬元的高階救護車，由湖口鄉民徐進基捐贈，而他的女婿消防員李均祈目前正服務於竹北光明救護分隊，捐贈的契機正是因為與女婿聊天，得知消防局救護車需定期汰換，因此決定大方捐贈，盼讓鄉親獲得最妥善的緊急救護。
李均祈表示，岳父有定期捐錢、物資的習慣，去年2人聊天時，岳父曾問消防局是否有需要協助，他建議若經費少可以捐器材，經費多則可考慮捐車，因救護車法定使用年限為6年，汰換經費高，沒想到岳父隔天就打電話說「那就捐救護車吧！」
雖然李均祈目前在竹北服務，但因他畢業後即在湖口消防分隊工作，也在湖口認識結婚成家，更在湖口服務期間考取高級救護技術員、北區DMAT訓練教官、奇美醫療訓練教官等證照，他也是資深救護教官、十大傑出救護技術員、新竹縣楷模等，去年曾獲消防署鳳凰獎肯定，表現優異，因此湖口分隊對於他來說意義非凡，岳父捐的救護車也決定留在湖口回饋鄉里。
徐進基自幼家境清寒，與雙親奔波打工，也曾務農、養鴨，後與弟弟一起從事土木工程而發家，因曾過苦日子，一直有樂捐、送物資的習慣，但他行善也十分低調，此次捐贈的救護車上也僅願署名湖口徐氏善心人士捐贈。
消防局長孫福佑表示，徐進基捐贈的救護車為日系車輛，車體較為寬敞，車內也較明亮，讓救護人員處置病患時更方便，車內搭配多功能生理監視器-「X-series」、 AED、12導程心電圖機、潮氣末二氧化碳監測等功能，對於危急案件可獲得急診室等級的生理監測，並即時與醫院連線，提升急救成功率。
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