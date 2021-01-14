林智堅訪竹市「西市仔」 鞦韆塗鴉、樓梯天際線好吸睛

新竹市知名美食「西市汕頭館」、「西市米粉湯」名號響亮，但老新竹人口中的「西市仔」卻鮮有人知，它位於第三信用合作社後方，泛指中央商場、中央市場、西門市場所在區域，是做西裝、買嫁妝首選地，隨西市榮景沒落，新竹市議員陳建名、中央形象商圈促進會長呂正祥不願在地文化被遺忘，不僅每周末舉辦文創市集，近日更找來青年建築師改造該區昏暗後巷，變身網美打卡點，市長林智堅今也造訪。

市府都市發展處指出，「西市仔」後巷昏暗不起眼，但位於建築外「交錯的逃生梯」別具特色，陳建名與呂正祥帶領社區改造，將灰暗牆面變為簡約「社區小櫥窗」，隨時更換社區特色展品，老舊後門則改為童趣十足的「鞦韆」與「小綠門」，搭配原有三信銀行的樓梯天際線，讓人彷彿走入繪本世界。

陳建名、呂正祥都說，老一輩新竹人一定都知道「西市仔」，就是泛指如今的中央市場、中央商場、西門市場，不僅有最火紅餐廳，還有各類生活百貨，更有特色老布行、裁縫、鞋店，新竹人若要結婚，更要在此大採購。但隨著時代變遷，雖然市場仍有人氣，卻不見當年繁華。

呂正祥說，他從小就在「西市仔」生活，傳統市場不僅因人情味有「溫度」，也因位處都城隍廟，更蘊含在地文化，攤商傳承著百年傳統小吃作法。盼再次活化「西市仔」，中央形象商圈促進會兩年前每周末舉辦文創市集，端午節舉辦綁艾草，菖蒲，榕樹，香茅草的DIY活動，盼將人帶進商圈。

陳建名議員更協助活化「西市仔」，他說，他第一次走進就看見三信這座看似神秘的大樓，後來了解當地豐富故事文化，更與社區居民攜手發想改造，希望讓大家再次看見「西市仔」，打造為在地新地標。