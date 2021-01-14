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徐耀昌腰椎術後首露面 謝企業捐助苗栗學童早餐

中央社 / 苗栗縣14日電

苗栗縣長徐耀昌因腰椎不適進行手術治療，術後恢復良好，今天銷假上班，出席偏遠地區弱勢家庭「學童快樂早餐計畫」，感謝企業及基金會捐款，將專款專用助弱勢學童購買早餐。

徐耀昌7日起請假進行腰椎手術治療，術後不到1個星期，他昨天就短暫進辦公室處理公務，今天更出席公開行程。

他指出，腰椎疼痛已長達3年，眼看又要到農曆春節，有鑑於每次發放福袋，至少都要站著約1個多小時，在醫生建議下，乾脆盡快動手術，一勞永逸。目前恢復狀況良好，請鄉親不用擔心。

徐耀昌說，3年前苗栗縣政府率先提出「學童快樂早餐計畫」，因為偏鄉弱勢家庭的小朋友一大早到學校餓著肚子，只喝白開水、無精打采，與吃過早餐的學童到學校上課相比，不但在學習上會出現很大落差，連帶也會影響身體發育。

徐耀昌表示，縣府先前苦於財政困窘，無法給予學童全面協助，所幸透過熱心企業贊助，從107學年度起正式推動「學童快樂早餐計畫」，結合學校及鄰近商家提供「健康、營養的早餐」，讓偏鄉弱勢家庭的孩子，有早餐食用。

109學年度由國格金屬科技股份有限公司捐贈215萬元、台灣中油股份有限公司探採事業部捐贈200萬元、台灣電力股份有限公司通霄發電廠捐贈180萬元、財團法人慶福社會福利慈善事業基金會捐贈50萬元，共計645萬元整，將作為快樂早餐經費來源。

苗栗縣政府教育處指出，這次受贈學校包含縣內梅園國小、士林國小、南庄國中小、大湖國小、烏眉國中小學等21所學校，總共約有8萬1000人次學生受惠。

中油探採事業部副執行長吳偉智表示，中油公司從108學年度就響應「學童快樂早餐計畫」，109學年度持續參與，希望透過1份早餐，讓學生更有活力學習，展現正向關懷。

早餐 徐耀昌 中油

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