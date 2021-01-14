名犬樹林裏的墳場悲歌 非法養殖場曝光比特犬奄奄一息

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聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
被關在鐵龍的犬隻沒有任何食物和飲水。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書
被關在鐵龍的犬隻沒有任何食物和飲水。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書

桃園市政府動保處今天表示，昨天會同台灣毛孩守護協會，前往龍潭區高平里一處樹林解犬隻受虐事件，發現多隻比特犬奄奄一息，有的已經死亡甚至剩下枯骨令人鼻酸。

動保處與毛孩守護協會帶走現場僅存10隻活的比特犬漏夜安置，還要進一步追查飼主身分，按動保法罰款和追究刑事責任。

台灣毛孩守護協會在臉書表示，這一群被養在樹林裏的比特犬並不因為他們是品種犬，而得到人類的呵護和疼愛，反之，因為他們品種的特性經常是被利用被剝削的對象。「我們無法得知壞人在這個樹林裡曾經飼養繁殖過多少比特，據報這個地方已經存在很多年」。

協會收到志工通報說有人在樹林裏養了十幾隻比特犬，沒有任何遮蔽物，根據查出的資料，這裡曾經養過其他犬隻，數量最多的時候有上百隻。連日天寒地凍犬隻，比特犬在惡劣的環境下奄奄一息，於是和動保處採取行動。

台灣毛孩守護協會表示，現場犬隻疑被分成兩區飼養，有3隻養在飼主鐵皮屋工廠門口，環境髒亂不堪的垃圾堆，籠子裡積滿糞便，裡面的母犬每隻都哺乳到乳房變形，顯然有幼犬但是去向不明。另外一個區域離鐵皮屋約100公尺的樹林裡，每一隻狗都有相當的距離，用鉚釘打在地上固定位置，栓著沈重的鐵鍊，飼主用破爛塑膠品給狗狗當遮蔽物，低溫冰濕天相當悲慘，「沒到現場你真的無法體驗到那種悲涼」，沒有水盆和食盆，唯一的食物就是生雞頭，沾著泥土一起吃進肚子裡。

動保處在龍潭警分局員警陪同下在現場蒐證，也為僅存活10隻比特犬造冊拍照、植入晶片、施打預防針，然後全部帶走安置。稍後再檢視環境，又發現許多犬隻枯骨，台灣毛孩守護協會認為簡直是比特的墳場。

桃園市動保處和動保團體在現場清點活著的比特犬數量。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書
桃園市動保處和動保團體在現場清點活著的比特犬數量。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書
桃園市動保處為每隻比特犬注射疫苗和植入晶片。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書
桃園市動保處為每隻比特犬注射疫苗和植入晶片。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書
現場可以看見不少犬隻的遺骸和枯骨。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書
現場可以看見不少犬隻的遺骸和枯骨。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書
比特犬被沉重的鐵鏈拴住，在低溫冰冷的環境沒有保暖的設備，奄奄一息。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書
比特犬被沉重的鐵鏈拴住，在低溫冰冷的環境沒有保暖的設備，奄奄一息。圖／擷取台灣毛孩守護協會臉書

比特犬 幼犬 低溫

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