影／苗栗爭取企業捐助 連續3年推出偏鄉學校快樂早餐

苗栗縣政府連續3年推動偏鄉弱勢家庭學童的「快樂早餐 」計畫，這學年持續獲得中油、台電及民間企業捐助，共有21校、學童8萬1000人次受惠，縣府上午表揚捐助單位致謝，強調將持續與慈善團體、企業行號合作，尋求社會資源挹注，造福縣內學子。

縣府教育處指出，苗栗縣109學年快樂早餐計畫獲得國格金屬科技公司捐助215萬元、中油探採事業部200萬元、台電通霄火力發電廠180萬元及財團法人慶福社會福利慈善事業基金會50萬元，總計645萬元辦理，縣長徐耀昌今天上午代表受贈並頒發感謝狀，感謝捐助單位的善舉。

苗栗縣從107學年度推出快樂早餐計畫，針對偏鄉學校及弱勢家庭學童提供早餐，由校方或學校鄰近店家供餐，這學年共有21校校受贈，包括梅園、士林、象鼻、汶水、南庄、新開、坪林、五穀、福基、大湖、華興、海寶、烏眉國小（含楓樹分校）及南庄、烏眉、三灣 、大湖、西湖、鶴岡國中、福興武術中小學。