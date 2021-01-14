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影／苗栗爭取企業捐助 連續3年推出偏鄉學校快樂早餐

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府連續3年推動偏鄉弱勢家庭學童的「快樂早餐 」計畫，這學年獲中油、台電及民間企業捐助，共 21校8萬多人次學童受惠，縣府上午舉行受贈及感謝儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府連續3年推動偏鄉弱勢家庭學童的「快樂早餐 」計畫，這學年獲中油、台電及民間企業捐助，共 21校8萬多人次學童受惠，縣府上午舉行受贈及感謝儀式。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府連續3年推動偏鄉弱勢家庭學童的「快樂早餐 」計畫，這學年持續獲得中油、台電及民間企業捐助，共有21校、學童8萬1000人次受惠，縣府上午表揚捐助單位致謝，強調將持續與慈善團體、企業行號合作，尋求社會資源挹注，造福縣內學子。

縣府教育處指出，苗栗縣109學年快樂早餐計畫獲得國格金屬科技公司捐助215萬元、中油探採事業部200萬元、台電通霄火力發電廠180萬元及財團法人慶福社會福利慈善事業基金會50萬元，總計645萬元辦理，縣長徐耀昌今天上午代表受贈並頒發感謝狀，感謝捐助單位的善舉。

苗栗縣從107學年度推出快樂早餐計畫，針對偏鄉學校及弱勢家庭學童提供早餐，由校方或學校鄰近店家供餐，這學年共有21校校受贈，包括梅園、士林、象鼻、汶水、南庄、新開、坪林、五穀、福基、大湖、華興、海寶、烏眉國小（含楓樹分校）及南庄、烏眉、三灣 、大湖、西湖、鶴岡國中、福興武術中小學。

徐耀昌指出，縣府基於照顧弱勢兒童、減輕清寒家庭負擔，每年編列6800萬元預算提供中低收入、家遭變故無力支付學校午餐的兒童免費午餐補助，近3年也持續推動辦理偏鄉學校的「快樂早餐」計畫，讓身處偏鄉的孩子早上能吃得溫飽，有充足體力進行 的學習，縣府未來將繼續爭取企業、慈善團體協助與合作，持續推動早餐計畫。

苗栗縣政府連續3年推動偏鄉弱勢家庭學童的「快樂早餐 」計畫，這學年獲中油、台電及民間企業捐助，共 21校8萬多人次學童受惠，縣府上午舉行受贈及感謝儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府連續3年推動偏鄉弱勢家庭學童的「快樂早餐 」計畫，這學年獲中油、台電及民間企業捐助，共 21校8萬多人次學童受惠，縣府上午舉行受贈及感謝儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮烏眉國小學童在受贈儀式表演直笛吹奏。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮烏眉國小學童在受贈儀式表演直笛吹奏。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府連續3年推動偏鄉弱勢家庭學童的「快樂早餐 」計畫，這學年獲中油、台電及民間企業捐助，共 21校8萬多人次學童受惠，縣府上午舉行受贈及感謝儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府連續3年推動偏鄉弱勢家庭學童的「快樂早餐 」計畫，這學年獲中油、台電及民間企業捐助，共 21校8萬多人次學童受惠，縣府上午舉行受贈及感謝儀式。記者胡蓬生／攝影

早餐 偏鄉學校 苗栗縣

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