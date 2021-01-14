竹市納管39處市民活動中心 推線上租借平台

新竹市府去年7月1日起整併里集會所與社區活動中心的管理使用權，卻因場地租借、租金及使用規範不清楚導致里和社區爭議不斷，新竹市議會議長、國民黨議員許修睿與黨團議員於本周臨時會上提案通過，建議市府建置場地線上租借系統，檢討計費方式，讓規則標準透明化；市府民政處指出，目前已核定納管39處活動中心，民眾可依固定的收費標準借用，預計今年2月底前可上線申辦借用，讓民眾借用場地更便利。

過去竹市各活動中心由不同單位代管，借用標準不一，部分里集會所或社區活動中心還出現長期被占用與現不當收費情況。民政處表示，去年起推動里集會所收費標準法制化，陸續納管且統一名稱為「市民活動中心」，去年起辦理6場里鄰長研習課程，說明市民活動中心目前的問題及未來管理辦法和優惠措施。

民政處表示，除整理環境，也統一名稱、管理單位及收費標準，有關市議員、里鄰長、社區、市民提出費率及借用方式的建議，市府正研議擴大使用規費減免的對象，如竹市長者、身心障礙者、學生、低收入戶等，及各項公益活動無收費行為的減免措施。

民政處長倪冠勛說，市府為提供民眾更舒適活動空間，除定期檢核場所，亦組成巡查督導小組不定期進行場地巡查，透過實地訪查發現問題逐步改善。