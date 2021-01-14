竹市水源里長補選 民進黨助陣25歲新人曾翰揚

新竹市水源里長補選倒數，民進黨徵召年僅25歲的曾翰揚參戰。13日晚間在靈安宮舉辦首場問政說明會，曾翰揚說，他從小耳濡目染父親曾資程盡心盡力替地方服務，因此種下心願，長大成人後也要替自己的家鄉貢獻心力，期盼能藉由補選順利出線，以里長的身分，讓水源里更幸福快樂。

市黨部主委陳建名及市議員李妍慧、曾資程、市黨部執行長曾文濤等人昨也現身力挺，呼籲鄉親投給有經驗、有理想的年輕人。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名說，里長是最基層也是最辛苦的一項職務，不論是路燈不亮、水溝不通，或環境髒亂，甚至連夫妻失和都會找里長排解，有年輕人願意踏入辛苦的行列從事社會服務，是難能可貴的好機會。曾翰揚的家族長時間深耕基層，市黨部會扮演最堅強的後盾，協助所有服務工作，懇請鄉親票投曾翰揚，絕對是水源里未來最好的選擇。

市議員李妍慧說，曾翰揚退伍後長時間跟隨在曾資程議員身邊協助鄉親請託的大小事，他更發揮年輕人的創意，開啟網路平台多元化的服務，每周透過臉書直播和鄉親互動，相信曾翰揚一定會專心把基層工作做好。

曾資程議員說，曾翰揚雖年經，已有非常深厚的里民服務經驗，只要有任何里民需要協助的地方，他絕對不需要摸索期，能在第一時間找到對的方式來為鄉親解決生活大小事，這樣才能夠無縫接軌，把里政做得更好。他承諾，未來曾翰揚一定會以里民利益為優先，也可以勝任里長職務，希望里民能擦亮眼睛，將票投給會做事、能做事的人選。