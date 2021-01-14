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社區居民學童改造新豐公園 繽紛色彩獲台灣景觀大獎

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新豐公園為目前縣內唯一針對6歲以下兒童、使用天然原木、砂石、無鉛無毒天然顏料的公園。記者陳斯穎／攝影
新豐公園為目前縣內唯一針對6歲以下兒童、使用天然原木、砂石、無鉛無毒天然顏料的公園。記者陳斯穎／攝影

新竹縣新豐鄉忠孝村的新豐公園，因年久失修、積水嚴重，新豐鄉文化創意發展協會帶領社區規畫師、地方居民與幼兒園學童，將新豐公園改造為目前縣內唯一針對6歲以下兒童、使用天然原木、砂石、無鉛無毒天然顏料的公園，該公園也獲得「2020第8屆台灣景觀大獎」中「社區營造類∕地方創生類」競賽的佳作獎。

新豐公園占地面積約為3000坪，原本設有一座沙坑及溜滑梯及遊具等，但溜滑梯下方易積水，遊具及鐵椅也因老舊損壞，久而久之愈來愈少民眾願意前往休閒遊憩，為改造公園，新豐鄉9名社規師在2018、2019年分2階段提案，逐步改善兒童遊戲區。

新豐鄉文化創意發展協會首先移除破舊設施，並重新規畫植栽，設置大型沙坑，並以天然素材打造遊具，讓兒童可攀爬、遊戲；第2階段則是延伸公園範圍，打造樹屋平台、秘密基地等，也讓新豐公園成為在地「遛小孩」好去處。

在改造過程中，協會也邀請鄰近的山崎、松林國小以及愛丁堡幼兒園學童共同參與討論，並讓學童動手DIY用無毒安全的油漆彩繪鞦韆及遊具等，改造後的公園變得相當繽紛，居民與學童也非常愛護新公園，會幫忙撿落葉、為植物澆水，共同維護公園環境。

縣府交旅處參加「2020第8屆台灣景觀大獎」，此從去年度由社規師完成的30個處亮點社區中，挑選此公園參加「社區營造類、地方創生類」競賽並獲得佳作。縣長楊文科也肯定9名社規師的努力，成功翻轉老舊公園。

改造後的新豐公園成為在地「遛小孩」好去處。記者陳斯穎／攝影
改造後的新豐公園成為在地「遛小孩」好去處。記者陳斯穎／攝影
新豐鄉文化創意發展協會帶領社區規畫師、地方居民與幼兒園學童，一起改造公園。圖／新竹縣政府提供
新豐鄉文化創意發展協會帶領社區規畫師、地方居民與幼兒園學童，一起改造公園。圖／新竹縣政府提供
新豐鄉文化創意發展協會帶領社區規畫師、地方居民與幼兒園學童，一起改造公園。圖／新竹縣政府提供
新豐鄉文化創意發展協會帶領社區規畫師、地方居民與幼兒園學童，一起改造公園。圖／新竹縣政府提供

幼兒園 社區營造

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