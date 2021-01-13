桃捷綠線大溪延伸線可行性研究 將送交通部審查

桃園市政府完成捷運綠線延伸至大溪可行性研究，今天在市政會議上進行專案報告，該路線將從G01站向南延伸至大溪區埔頂轉運站，全長約4.33公里，沿線設置3站，市長鄭文燦說，總工程費約117.76億元，爭取中央補助51.15億元，自償率為30.98%，工程技術與財務皆具可行性，將提送交通部審查。

鄭文燦說，埔頂營區正由都發局辦理都市計畫變更，後續交由地政局區段徵收，將設約2公頃交通用地，會評估是否先取得土地設置埔頂轉運站搭配延伸計畫，相關議題待綜合規畫再細部討論。

捷運工程局今天在市政會議專案報告捷運綠線延伸至大溪可行性研究成果，局長陳文德說，延伸計畫採用埔頂員林路方案，自G01站向南經建德路、八德區非都市土地、埔頂路2段、埔頂路1段、員林路至大溪區埔頂轉運站。

全線利用既有道路採高架布設，都可維持平面道路雙向4車道，未來連結G01站、埔頂重劃區，並透過埔頂轉運站擴大服務範圍至大溪老街，有助於串連八德、大溪地區及國道客運轉乘。

陳文德說，沿線將設3個車站，其中GA01將劃設車站專區，以商業、住宅機能為主；GA02站周邊開放空間設施完善，僅設捷運必要設施；GA03站將與埔頂轉運站整體規畫及開發，另劃設車站專用區，以轉運服務及住宅機能為主。