桃園、美國紐華克同為機場城市 雙市長視訊交流

不因疫情影響友好城市交流，桃園市長鄭文燦今天與美國紐華克市市長巴拉卡（Ras J. Baraka）進行線上視訊對談，交流全球疫情衝擊、智慧機場、智慧城市、智慧產業經濟學等議題，由於2市都是機場城市並發展綠色經濟，相約雙方未來就機場經濟學、交通發展與環保措施、再生能源方面進行合作，2人也彼此祝福，盼盡早度過疫情。

鄭文燦介紹桃園是工業產值全台第一的城市，目前正積極推動「亞洲‧矽谷」、航空城等國家級計畫，航空城的發展也帶動航太、倉儲、物流、維修或電子商務進駐，讓機場經濟學效益發揮到最大，另桃園也是六都最年輕城市，上任6年人口成長近21萬人。

巴拉卡介紹，紐華克是紐澤西州第一大城緊鄰紐約市，是美國境內人口密度極高的城市。同時，紐華克也是航空、公路、鐵路和船運交通的樞紐，是通往紐約都會區和美國中部大西洋的重要門戶；人口成長快速，與桃園市一樣有多元的民族居住在此。

由於疫情持續肆虐全球，紐華克市同樣面臨嚴峻疫情。巴拉卡分享，為防止疫情再擴散，要求民眾戴口罩、保持社交距離，部分旅館提供住宿場所；鄭文燦則說，桃園身為台灣面對國際疫情的第一線，設立了國境、醫院、社區3層防護網，並追蹤旅客的旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，因為台灣精準防疫，目前尚未實施過封城與普篩。

由於桃園發展智慧城市有成，市民卡發卡量第一，也打造多個基地、園區以行動支持科技創新，巴拉克也分享，紐華克市街道設有自動服務機，免費提供民眾Wi-Fi及充電設施，也可查詢地圖與即時城市資訊，預計在今年春季啟動「NewarkGo」電動自行車及電動滑板車共享試點計畫，創建充滿活力、適合行人通行的社區，減少用汽車。

駐紐約辦事處大使銜總領事李光章大力協助促成視訊交流，今天也出席對談現場，他表示，兩城市有許多相似之處，對交流方向已相當明確，樂見雙方未來合作；紐澤西台灣商會第一副會長鄭吉成也受邀參與，盼以民間力量促進兩城市間的投資及互動。