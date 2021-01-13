因確診醫護停業消毒 振宇五金行送百杯熱飲溫暖醫檢師

桃園某醫院醫護情侶擋確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心公布2人軌跡，都曾在1月9日到過振宇五金行桃園國際店，今天振宇五金行桃園國際店仍無營業，不過由店長出面送出百杯熱飲給辛苦的醫護人員，相當溫馨。

振宇五金行台中總公司總經理室特助潘俊嵩表示，桃園國際店配合政府防疫措施，仍在進行消毒，因此今天還是暫停營業的狀態。為了慰勞辛苦的醫護人員，今天除了準備百杯熱飲，由店長出面送給院方外，還有親筆手寫的小卡片。

小卡片上寫道「感謝所有的醫護人員，因為有你們，台灣才會如此的安全，請繼續加油」，收到暖心熱飲及小卡的醫檢師相當感動，直呼「更加有衝勁了！」，非常感謝振宇五金行，現在精神百倍，也要謝謝所有的防疫英雄。