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因確診醫護停業消毒 振宇五金行送百杯熱飲溫暖醫檢師

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園某醫院醫護情侶擋確診新冠肺炎，曾在1月9日到過振宇五金行桃園國際店，今天振宇五金行由桃園國際店長出面送出百杯熱飲給辛苦的醫護人員。記者陳夢茹／攝影
桃園某醫院醫護情侶擋確診新冠肺炎，曾在1月9日到過振宇五金行桃園國際店，今天振宇五金行由桃園國際店長出面送出百杯熱飲給辛苦的醫護人員。記者陳夢茹／攝影

桃園某醫院醫護情侶擋確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心公布2人軌跡，都曾在1月9日到過振宇五金行桃園國際店，今天振宇五金行桃園國際店仍無營業，不過由店長出面送出百杯熱飲給辛苦的醫護人員，相當溫馨。

振宇五金行台中總公司總經理室特助潘俊嵩表示，桃園國際店配合政府防疫措施，仍在進行消毒，因此今天還是暫停營業的狀態。為了慰勞辛苦的醫護人員，今天除了準備百杯熱飲，由店長出面送給院方外，還有親筆手寫的小卡片。

小卡片上寫道「感謝所有的醫護人員，因為有你們，台灣才會如此的安全，請繼續加油」，收到暖心熱飲及小卡的醫檢師相當感動，直呼「更加有衝勁了！」，非常感謝振宇五金行，現在精神百倍，也要謝謝所有的防疫英雄。

另被問及重新營業的時間，潘俊嵩回應，目前內部還在評估中，等整個環境都清潔完成後會再開放，要給消費者更安全的購物空間。

為了慰勞辛苦的醫護人員，振宇五金行除了準備百杯熱飲，由店長出面送給院方外，還有親筆手寫的小卡片。圖／取自該醫院臉書
為了慰勞辛苦的醫護人員，振宇五金行除了準備百杯熱飲，由店長出面送給院方外，還有親筆手寫的小卡片。圖／取自該醫院臉書

醫護人員 新冠肺炎 疫情

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