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腰椎不適請假動手術 徐耀昌：復原良好

中央社 / 苗栗縣13日電
苗栗縣長徐耀昌。報系資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣長徐耀昌。報系資料照／記者胡蓬生攝影

苗栗縣徐耀昌連日來無公開行程，今天透過臉書粉專向外界告知，因腰椎不適拖了3年多，上週向縣府告假到縣內醫院進行手術，強調術後恢復良好，縣政維持正常運轉。

徐耀昌自7日起無公開行程，許多縣府重要活動、記者會安排由副縣長鄧桂菊代表出席，引發外界好奇揣測，今天他透過臉書粉專「徐耀昌加油讚」告知外界，原是因腰椎不適，請假接受手術治療。

徐耀昌指出，腰椎不適疼痛拖了3年多，7日請假到苗栗縣內醫院進行手術，他感謝醫療團隊悉心照護，「術後復原情況良好」，肯定苗栗醫師醫術專業精湛。

徐耀昌2018年曾請假接受人工關節置換手術，據了解當時是在外縣市動刀，這次選擇在縣內醫院進行手術治療，展現對苗栗醫療深具信心。

徐耀昌在貼文中表示，經術後休養數日，今天已到辦公室辦公，縣政一切維持正常運轉，並感謝縣府團隊主管、同仁堅守崗位，讓縣政工作順利進行；許多民眾紛紛留言「縣長辛苦了」、「祝福縣長早日康復」。

徐耀昌 手術 苗栗縣

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