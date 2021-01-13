超酷！無人披薩店 販賣機3分鐘現烤披薩出爐

桃園市虎頭山創新園區推動2年有成，今天啟用多功能館，並展示園區自動智慧駕駛、物聯網應用、資安聯防等階段性成果，包括無人機、無人自動清掃車與無人披薩店等處處亮點；無人披薩店只要透過螢幕點餐，3分鐘熱呼呼披薩就現烤出爐，香氣四溢。

無人披薩店為去年進駐園區的宇城興業股份有限公司研發，為1台2公尺高「智能現烤Pizza販賣機」。總經理吳錦文說，一般販賣機以保溫、冷藏功能為主，這台披薩販賣機取得經濟部專利，可低溫冷藏、高溫烘烤，1天可烤500片，無論什麼時間，只要完成點餐，就能在最快時間吃到熱食，另還有1台智能炸物機，提供更多餐飲選擇。

吳錦文示範點餐，先透過螢幕點選口味、數量下單並完成支付，機台就會開始烘烤披薩，3分鐘一到，雙倍起司披薩連同紙盒從機台洞口送出，薄脆餅皮搭配香濃起司，讓人齒頰留香，吳自豪地說，販賣機可達400度烘烤，「家裡烤箱烤不出這種效果」。

吳錦文也提到，樣機已經研發完畢，目前放在園區一隅成為示範點，這樣的「無接觸經濟」適合24小時營運或人潮眾多的區域，將陸續商談辦公區、遊樂園與新竹科學園區等地進駐，預計下半年問世，另也跟大學洽談進駐校園，披薩定價會比市面要低。

這台披薩販賣機造價60萬元，機台內放置披薩半成品出自中央廚房，透過冷鏈物流運補，吳錦文說，現有4種口味，可有8到12吋選擇，不僅可在辦公區、遊樂園設點，由於機台只需場地，不需人顧，早餐店也可在空閒時段擺設賺錢，讓店面運用極大化。

市長鄭文燦、國發會主委龔明鑫等人參訪，肯定這項無人披薩店的創意，鄭也從透明面板一窺販賣機內的取餐、烘烤情形，覺得很新奇。由於該園區也是北台灣的自駕車測試園區之一，去年還導入5G企業專網，1輛無人自動清掃車也首度亮相上路。